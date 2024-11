Postscan: ecco come funzionano le poste in Germania

Un servizio di Deutsche Post permette ai tedeschi di ricevere la posta tradizionale all'interno dell'email digitale, perché in Germania non c'è la PEC

Meglio la posta tradizionale, quella con le lettere e le raccomandate cartacee, oppure le email digitali? Per gran parte delle necessità è molto meglio inviare, e ricevere, una email e, se la comunicazione deve avere valore legale, in Italia la soluzione migliore di tutte è la PEC.

Ma all’estero le cose funzionano diversamente e ci sono sistemi e regole diverse. Alcuni di questi sistemi, però, sarebbe bello vederli anche in Italia, ad esempio il sistema “Postscan” di Deutsche Post, le Poste pubbliche tedesche.

Che cos’è Postscan

Postscan è un servizio, disponibile già da alcuni mesi in Germania, che Deutsche Post mette a disposizione dei suoi clienti. Si tratta, in parole molto semplici, di una scansione automatizzata delle lettere cartacee ricevute da un utente. Dopo la scansione, ogni lettera viene inviata alla posta elettronica del destinatario, in formato digitale.

La cosa interessantissima è che, successivamente, la lettera cartacea torna nel sistema di distribuzione di Deutsche Post e viene recapitata all’indirizzo fisico del destinatario, che così ha entrambe le comunicazioni a disposizione: quella digitale, quasi subito, e quella fisica, nel tempo di consegna della posta tradizionale.

La scansione avviene nei centri di smistamento di Deutsche Post, in modo automatizzato e senza l’intervento di un umano (quindi nessuno legge la posta aperta). Al destinatario arriva un file PDF, che contiene al suo interno la scansione di tutto il contenuto della busta (o della cartolina).

Postscan è un servizio a pagamento, che costa 14,99 euro al mese, e prevede la “consegna” della posta all’interno dell’app di Deutsche Post. Ma da fine ottobre Deutsche Post inoltra gratuitamente la scansione a tutti coloro che hanno un indirizzo di posta elettronica su Web.de o GMX (circa 35 milioni di utenti in totale) e attivano il servizio.

Postscan è molto utile a chi intrattiene conversazioni via posta tradizionale ed è costretto ad allontanarsi dall’indirizzo di residenza per diverso tempo, ma anche alle aziende con diverse sedi (tutta la posta ricevuta, dalle varie sedi, può essere raccolta su una sola casella email), o a chi fa spesso viaggi di lavoro.

Tutto ciò anche perché l’alternativa ideale a questo sistema, cioè la Posta Elettronica Certificata, in Germania funziona diversamente che in Italia. Spoiler: da noi funziona meglio.

Germania Vs. Italia: Bund ID Vs. PEC

In Germania, come in tutti i Paesi europei, c’è un servizio di posta elettronica certificata simile alla nostra PEC. Si chiama Bund ID e include, al suo interno, un sistema di identità digitale paragonabile al nostro SPID.

Il grosso limite di Bund ID per la ricezione e l’invio della posta, però, è che non permette la ricezione di messaggi dai privati: funziona solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in pratica sostituisce le raccomandate A/R, ma se un privato vuole inviare un contratto firmato, o una fattura, non può usare Bund ID.

In Italia, invece, la PEC può essere usata sia per le comunicazioni con Enti Pubblici che per quelle con privati e aziende e, in ogni caso, ha sempre valore legale.