Quale powerbank portarsi in vacanza

Estate, tempo di vacanza e di relax: non c’è periodo migliore, ferie permettendo, per dedicarsi alle proprie passioni, viaggiare, incontrare amici o rilassarsi con la famiglia. Smartphone alla mano, con il navigatore si scoprono posti nuovi che, smartphone alla mano, possiamo fotografare per ricordarli per sempre. Oppure, smartphone alla mano, possiamo usare il tempo libero per ascoltare musica o vedere video, film e serie TV in santa pace. Ma la batteria dello smartphone non è infinita: serve un powerbank.

Quando siamo in giro, infatti, non è sempre possibile ricaricare lo smartphone, o il tablet, né è comodo farlo perché la ricarica ci costringe a fare una sosta. I powerbank nascono proprio per superare questo limite, ma non sono tutti uguali e non vanno tutti bene quando siamo in vacanza. Il powerbank ideale per questo periodo deve essere compatto e leggero (un consiglio: rinunciate alla ricarica wireless, che è comoda ma aggiunge peso), veloce nel ricaricare i dispositivi e altrettanto veloce nel ricaricarsi quando lo colleghiamo all’alimentatore. Insomma, serve un powerbank di qualità per una vacanza 100% digitale. Powerbank di questo tipo ce ne sono e di varie capacità, ma il consiglio è di prenderne uno da 10.000 o al massimo 20.000 mAh, perché altrimenti la batteria aggiuntiva diventa grande, pesante e scomoda da portar con sé. Due prodotti sembrano soddisfare queste caratteristiche, con un prezzo decisamente azzeccato: INIU Ultra Compact 10000mAh e INIU Ultra Compact 20000mAh.

Powerbank INIU Ultra Compact: caratteristiche tecniche

Negli ultimi anni il marchio INIU ha guadagnato una buona fama grazie a prodotti di buona qualità e dal prezzo giusto. Non sempre si tratta dei powerbank più capienti o con la ricarica più veloce, ma le caratteristiche offerte sono comunque ben bilanciate e rendono questi prodotti particolarmente efficaci nell’uso quotidiano.

Il powerbank di INIU da 10.000 mAh, ad esempio, è compatto e leggero: 10,5×6,6×2,4 centimetri e 260 grammi di peso. E’ dotato di un piccolo ma comodo schermo a LED che indica lo stato della carica, ben leggibile anche da lontano, e può ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

E’ dotato di una uscita Power Delivery a 20 Watt, una Quick Charge a 18 Watt e una 5V/3A (cioè 15 Watt) classica. La potenza massima di 22,5 Watt va divisa tra tutti i dispositivi collegati, in caso di ricarica contemporanea.

Questo powerbank ha poi due caratteristiche molto comode: un piccolo piedino estraibile, grazie al quale possiamo reggere uno smartphone e un tablet appoggiandolo in diagonale al dispositivo e una piccola torcia LED, molto utile in campeggio.

La confezione di vendita, oltre al powerbank da 10.000 mAh, contiene un cabo USB-C e una custodia da viaggio. Il prezzo di vendita di questo dispositivo è più che onesto: 23,99 euro.

INIU Power Bank, 10.000 mAh – 22,5W PD3.0 QC4.0

La versione da 20.000 mAh è praticamente uguale a quella da 10.000 mAh, ma naturalmente è un po’ più grande e pesante: ‎13,4×7,1×2,5 cm e 365 grammi di peso. Anche in questo caso in confezione sono inclusi cavo e custodia. Il prezzo è superiore, ma non di molto: 31,98 euro.

INIU Power Bank, 20.000 mAh – 22,5W PD3.0 QC4.0