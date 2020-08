PS5, trapelano i prezzi della console sul sito di Carrefour: quanto costa

Sony ha ufficializzato per il 6 agosto alle ore 22:00 lo State of Play, un nuovo evento dedicato alla presentazione della PlayStation 5. L’azienda giapponese ha già assicurato che si parlerà solamente di videogame e l’evento sarà focalizzato quasi esclusivamente su PS4 e PlayStation VR, ma le sorprese potrebbero non finire qui. Infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di un probabile annuncio dei prezzi e della data di uscita della PS5, sia nella versione normale sia Digital.

A tutte queste voci se ne aggiunge una nuova che arriva direttamente dalla Francia: la nota catena Carrefour ha pubblicato per errore e per pochissimi minuti una pagina con i probabili prezzi della PS5. Per la versione Digital il prezzo è di 399 euro, mentre per quella normale con lettore Blu-Ray il costo è di 499 euro. Come è accaduto anche in altri casi simili, Carrefour ha immediatamente eliminato il riferimento al prezzo e smentito il tutto. Il fatto, però, resta. Soprattutto a pochi giorni di distanza da quello che potrebbe essere a tutti gli effetti l’evento in cui verrà annunciato ufficialmente il prezzo della PS5.

Prezzo PS5, tutto quello che sappiamo finora

L’errore di Carrefour potrebbe essere dipeso anche dal fatto che la catena si stia preparando ad aprire la pagina con i pre-ordini. D’altronde non è il primo sito web ad annunciare che sarà possibile pre-ordinare la console a breve: lo stesso ha fatto Walmart (altra grande catena commerciale) negli USA.

Per quanto riguarda i prezzi, sebbene Carrefour li ha eliminati immediatamente, si può pensare che siano veramente quelli ufficiale. Tutti gli indizi degli ultimi mesi portano alla stessa considerazione:

prezzo PS5: 499 euro

prezzo PS5 Digital Edition: 399 euro.

Un prezzo di lancio elevato, ma necessario prendendo in considerazione tutte le componenti interne scelte da Sony per la nuova console, a partire dal SSD in grado di azzerare i tempi di caricamento dei videogame. Nei mesi precedenti alcune analisi e report avevano parlato di un costo di produzione della PS5 superiore ai 300 euro, a cui aggiungere le spese per la promozione e il trasporto. Quindi un costo finale di 499 euro è l’ipotesi più probabile, se non addirittura troppo basso.

Prezzo accessori PS5, cosa ci dice Carrefour

Nell’immagine che è trapelata online con il prezzo della PS5, i più attenti avranno notato la presenza anche di alcuni accessori per la nuova console. Accessori accomunati dallo stesso prezzo: 49,90 euro. In questo caso possiamo esser certi di non essere smentiti nel dire che si tratta di un prezzo indicativo e che nella realtà saranno molto più elevati. Ad esempio il controller DualSense supererà abbondantemente i 50 euro (sarà venduto a circa 80-90 euro).