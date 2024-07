Prime Video prepara una serie su Muhammad Ali

Fonte foto: Neil Leifer/Prime Video

Si chiamerà The Greatest la prima serie scripted autorizzata dedicata a Muhammad Ali, all’anagrafe Cassius Marcellus Clay Jr., pugile statunitense diventato un’icona globale. Prime Video è attualmente al lavoro sulla serie tv, che è stata annunciata in questi giorni e avrà come showrunner e produttore esecutivo Ben Watkins. «Avere l’onore di raccontare la storia del mio eroe più caro, Muhammad Ali, mi rende umile e timoroso, è un sogno diventato realtà», ha detto Watkins in una nota stampa. «Sono pieno di un travolgente senso di orgoglio, responsabilità e, soprattutto, gratitudine».

Cast e trama di The Greatest su Muhammad Ali

Per realizzare The Greatest, il team di produzione ha avuto e avrà un accesso senza precedenti all’eredità di Ali, che sullo schermo sarà interpretato da Jaalen Best (visto in All American: Homecoming). Il resto del cast al momento non è noto.

La serie esplorerà in modo intimo e profondo la vita incredibile di Muhammad Ali, raccontando le vittorie e le sconfitte (sia sul ring sia fuori) che lo hanno reso una leggenda.

Molti di questi momenti cruciali sono avvenuti lontano dai riflettori e The Greatest punta a restituire al pubblico anche questa immagine meno nota: Ali non è stato infatti solo un’icona del suo tempo e un filantropo, ma soprattutto – e prima di tutto – un marito, un padre, un fratello e un figlio.

«Quella di Ali è la storia impressionante di una delle figure globali più significative del ventesimo secolo», ha detto Vernon Sanders, head of television di Amazon MGM Studios.

Cosa sappiamo di The Greatest su Muhammad Ali

Nato nel 1942, Muhammad Ali è morto nel 2016 in seguito all’aggravarsi del suo stato di salute.

La serie dedicata alla sua vita è prodotta da Michael B. Jordan con la sua Outlier Society e da Ben Watkins con Blue Monday Productions, e poi da Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company.

Tra i produttori esecutivi c’è anche Lonnie Ali, la vedova di Muhammad Ali (insieme nella foto). I due si sono sposati nel 1986.

«A nome del team della Outlier Society, voglio ringraziare l’incomparabile Lonnie Ali per averci affidato il compito di raccontare la storia di uno dei più grandi filantropi nella storia del mondo. È con umiltà e gratitudine che inizieremo il viaggio di realizzando questo spettacolo meraviglioso», ha detto in una nota stampa Elizabeth Raposo, produttrice esecutiva e presidente della Outlier Society.

Quando esce The Greatest

La serie The Greatest su Muhammad Ali uscirà prossimamente su Prime Video, ma la data esatta non è ancora nota.

Bisognerà comunque avere ancora molta pazienza: il titolo infatti è appena stato ordinato dalla piattaforma di streaming e la produzione deve ancora entrare nel vivo.