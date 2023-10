Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

L'eclissi anulare di Sole è uno degli spettacoli più affascinanti di sempre, e sta per andarne in scena proprio uno: ecco quando si verificherà e da dove vederla.

Il cielo ha sempre incantato gli uomini: lo faceva già migliaia di anni fa, e ancora oggi è impossibile non volgere gli occhi all’insù e rimanere sorpresi dallo spettacolo più bello del mondo. Tra i tanti eventi astronomici che stuzzicano la nostra curiosità c’è senza dubbio l’eclissi di Sole. Quando la Luna pian piano oscura la nostra stella e il giorno si trasforma rapidamente in notte, qualcosa di ancestrale ci spinge ad osservare la volta celeste con meraviglia. Ebbene, uno di questi rari fenomeni sta per verificarsi, e sono moltissimi coloro che non se lo perderanno.

L’eclissi anulare di Sole, uno spettacolo

Avete mai sentito parlare di eclissi anulare? Sicuramente più frequente di quella totale, che oscura completamente il Sole, è tuttavia un fenomeno che ricorre solo pochissime volte in una vita, ed è per questo uno spettacolo da non lasciarsi sfuggire. Ma vediamo di capire bene di che cosa si tratta. Quando la Terra, la Luna e il Sole sono allineati, con il nostro satellite al centro, si verifica l’eclissi solare. Ovvero, la Luna va a transitare davanti alla nostra stella, oscurandola parzialmente. Solo in particolari occasioni, l’allineamento perfetto dei tre corpi celesti permette il verificarsi di un’eclissi totale: in questo caso, il satellite copre del tutto il Sole, anche se solo per pochi minuti.

C’è un’altra variante ricca di fascino, ed è l’eclissi anulare. Quali sono le condizioni necessarie affinché si verifichi? È importante sapere che la Luna ha un’orbita leggermente ellittica attorno alla Terra, quindi non è sempre alla stessa distanza. Quando si trova nel suo punto più lontano dal pianeta, la dimensione del disco lunare percepita dall’uomo è inferiore rispetto a quella del Sole: ecco che, quando il nostro satellite va a posizionarsi davanti alla stella, non riesce dunque a coprirla completamente. In un primo momento la oscura in modo parziale, quindi ne viene inglobata e ci regala un’immagine meravigliosa, quella di un cerchio di fuoco che cinge un disco nero come la pece.

In futuro, ci dicono gli esperti, potremo assistere solamente ad eclissi anulari di Sole. Non è infatti una novità che la Luna, subendo l’influenza dell’attrazione gravitazionale della stella, si stia pian piano allontanando dalla Terra – ad una velocità di circa 3,8 cm ogni anno. Un giorno, dunque, sarà sufficientemente lontana da avere dimensioni troppo ridotte (rispetto ad un osservatore posizionato sul nostro pianeta) per coprire interamente il Sole. Le eclissi solari diventeranno impossibili, e le generazioni future perderanno per sempre l’occasione di ammirare un fenomeno suggestivo e affascinante.

Quando e dove vederla

Ma torniamo ora all’eclissi anulare di Sole che si verificherà a breve: l’appuntamento, uno dei più importanti del calendario astronomico del 2023, è per il 14 ottobre. Stando ai calcoli degli esperti, il massimo dell’eclissi andrà in scena attorno alle 20 (ora italiana), quando la Luna sarà interamente compresa entro i confini del Sole, lasciando visibile di quest’ultimo solo un anello rosso fuoco. L’anularità durerà solo per pochi minuti, quindi il nostro satellite continuerà il suo viaggio abbandonando pian piano il disco solare.

Purtroppo, non avremo l’occasione di ammirare questo fenomeno. L’eclissi sarà infatti visibile solo in America, e in particolar modo solo una manciata di Stati potrà godere del momento in cui la Luna sarà cinta dall’anello infuocato del Sole. Chi avrà la fortuna di essere sul posto, deve comunque ricordare di adottare tutte le protezioni necessarie per non rischiare problemi alla vista: non si può infatti guardare l’eclissi a occhi nudi, ma solo con strumenti che abbiamo un adeguato filtro solare.