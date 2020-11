PS5 e Xbox Series X introvabili: è allarme furti e rapine

Che la domanda di PS5 e Xbox Series X fosse abbondantemente più alta dell’offerta di esemplari inizialmente disponibili sul mercato era immaginabile già da prima del lancio delle due console next-gen. E, effettivamente, è stato proprio così: le console non si trovano, gli utenti mandano in tilt i siti Web delle catene di elettronica e, adesso, usano anche le armi da fuoco pur di mettere le mani su un esemplare.

Non stiamo raccontando fandonie, ma fatti realmente accaduti e denunciati su Twitter dalla polizia di Toronto, in Canada, che ha avvertito tutti su Twitter: state attenti a chi vendete le console, potrebbero essere armati. Un vero e proprio assalto alla diligenza, quindi, solo che non siamo su Red Dead Redemption 2 ma nella vita reale e si rischia la pelle per una console. Nella migliore delle ipotesi, invece, si rischia una mezza truffa perché le console 2020 di Sony e Microsoft sono spesso vendute online a prezzi esorbitanti dai pochissimi che sono riusciti a comprarne una. Tra di essi c’è persino un influencer, che ha palesemente violato l’accordo con Sony e ha messo in vendita la PS5 ricevuta in prova. Insomma, PlayStation 5 e Xbox Series X stanno causando un vero e proprio delirio collettivo.

PS5 e Xbox Series X: il tweet della polizia di Toronto

Partiamo dall’episodio che ha fatto più scalpore di tutti: il tweet della Polizia di Toronto. Il Police Department canadese ha emesso su Twitter un “Public Safety Alert“, cioè un allarme pubblico, per comunicare che:

-Le persone stanno vendendo le console online

-Abbiamo ricevuto diverse denunce per rapina

-Alcune repine sono state effettuate con armi da fuoco o violenza

Per questo la polizia di Toronto chiede a chi vende le console online di scegliere accuratamente i luoghi per la consegna e di avvisare sempre qualcuno quando si va a fare lo scambio. Secondo alcune ricostruzioni, però, almeno una delle rapine a mano armata sarebbero state effettuate da una sorta di “giustiziere” che era andato a punire chi lucrava eccessivamente vendendo PS5 e Xbox Series X a pressi assurdi.

PS5 e Xbox Series X: a quanto si vendono online

Entrambe le console next-gen hanno un prezzo ufficiale, identico, di 499 euro ma chi ne ha una quasi sempre la vende online a molto di più: in questo momento è in vendita, in Francia, una PlayStation 5 Standard Edition a 15.000 euro (più 20 euro di spedizione), ma nessuno ha fatto ancora una offerta. C’è invece chi ha fatto una offerta d’acquisto per una PS5 a 4.200 euro.

Più “onesti” invece sono i prezzi di vendita per Xbox Series X, che ottiene offerte d’acquisto per circa 700-800 euro, cioè il doppio del valore reale della console. Molte offerte riguardano ancora i preordini, quindi console che il venditore non ha nemmeno in mano e non si sa quando arriveranno.

L’influencer che fa rivende la PS5 in prova

C’è poi il caso più assurdo di tutti, quello dell’influencer inglese James Taylor che ha ricevuto una PS5 da Sony in omaggio per provarla e poi l’ha rivenduta. Taylor ha sempre affermato di non apprezzare la PS5 e di preferirle la vecchia PS4, così Sony ha deciso di inviargliene una per provare a convincerlo a cambiare idea.

Ma le cose sono andate proprio al contrario con l’influencer che, nonostante la clausola che lo vincolava a non vendere la PlayStation 5 dopo averla accettata, l’ha messa in vendita ricavandoci 1.200 sterline.