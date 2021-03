Se vuoi sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove console next-gen di Sony hai due possibilità: comprare un monitor da gaming dedicato, oppure acquistare un TV per PS5 evoluto. Spesso un televisore di qualità superiore è la soluzione giusta, in quanto si può usare sia per giocare con esperienze immersive, sia per lo streaming di film, serie TV e contenuti sportivi in alta definizione, tuttavia bisogna valutare con attenzione le caratteristiche tecniche e le funzionalità del dispositivo. Vediamo quali sono i migliori TV per PS5 e come orientarsi all’acquisto del modello più adatto alle console di nuova generazione.

Come scegliere la migliore TV per PS5

Con la PS4 anche un televisore Full HD garantiva un supporto adeguato, tuttavia con la Playstation 5 è necessario puntare a qualcosa di meglio, per valorizzare le enormi potenzialità di questa console innovativa. Innanzitutto la qualità di risoluzione deve essere almeno 4K Ultra HD, possibilmente con sistema upscaling 4K per convertire il segnale video quando possibile e ottenere una definizione ancora superiore. Ovviamente non deve mancare il supporto HDR, con formati compatibili come HLG, HDR10 o HDR10+, per ottimizzare la luminosità anche nelle sequenze di gioco più dinamiche.

Allo stesso modo, è indispensabile una connettività evoluta con porte HDMI 2.0, oppure HDMI 2.1 per una larghezza di banda di altissimo livello e alte performance nel refresh rate e nella risoluzione fino a 8K. Un aspetto fondamentale è l’integrazione di G-Sync o Free-Sync di NVIDIA, per migliorare le prestazioni nel gaming con un input lag minore e una maggiore velocità di esecuzione dei frame. La frequenza di aggiornamento deve essere di almeno 60 Hz, tuttavia sarebbe più indicato avere un valore di 120 Hz, per garantire la riproduzione perfetta dei videogiochi 4K a 120 fps.

I migliori TV per PS5 da comprare

In commercio si possono trovare diversi televisori adatti alla Playstation 5, quindi basta essere disposti a spendere un po’ per acquistare un modello di fascia alta, dotato delle tecnologie più sofisticate per il supporto delle console next-gen di Sony. Ecco alcuni dei migliori TV per PS5 tra i quali scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Samsung TU7190

Un ottimo televisore per la Playstation 5, proposto ad un prezzo accessibile, è il Samsung TU7190, un TV LED da 55 pollici in grado di fornire la risoluzione 4K Ultra HD, con processore e display ottimizzati per l’alta definizione e l’utilizzo dell’HDR. Il punto di forza di questo dispositivo è la qualità delle immagini, super dettagliate con una resa cromatica brillante, per un contrasto elevato e colori accesi che rendono il gioco più coinvolgente. Non manca il supporto per il formato HDR10+, con Dolby Digital e una potenza dell’audio integrato di 20W.

Caratteristiche tecniche

TV OLED da 55 pollici

Risoluzione 4K UHD

2 x HDMI, 1 x USB

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Classe energetica A+

Samsung TU7190

Philips Ambilight PUS8505/12

Tra le migliori TV per gaming in commercio un modello da valutare è senz’altro il Philips Ambilight PUS8505/12, un televisore LED da 50 pollici con risoluzione 4K Ultra HD di ultima generazione. La piattaforma è Android TV, per usufruire di una gestione semplice e intuitiva delle app, mentre per immagini sempre perfette anche nelle sequenze di gioco più impegnative c’è l’HDR, abbinato al supporto di formati come HDR10+ e Dolby Vision. Il processore P5 assicura prestazioni elevate, per valorizzare tutti i dettagli delle immagini e far brillare i colori, con tecnologia DTS Play-Fi per collegare il televisore con speaker esterni in modalità wireless.

Caratteristiche tecniche

TV LED da 50 pollici

Risoluzione 4K UHD

HDR con HDR10+, HLG e Dolby Vision

4 x HDMI, 2 x USB

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Philips Ambilight PUS8505/12

Sony XH8096

Lanciato nel 2020, il Sony XH8096 è un eccellente televisore LED 55 pollici per PS5, infatti mette a disposizione il supporto per la risoluzione 4K Ultra HD, l’ottimizzazione dell’HDR e ben 4 porte HMDI. La connettività è davvero completa, infatti ci sono anche due ingressi USB, il modulo Wi-Fi e il Bluetooth, mentre il processore X1 è capace di gestire in modo intelligente il 4K e l’HDR. Sono compatibili tutti i migliori standard per l’elaborazione delle immagini, come HDR10, HLG e Dolby Vision, in più è presente un sistema di miglioramento del movimento Motionflow XR 400 Hz.

Caratteristiche tecniche

TV LED da 55 pollici

Risoluzione 4K UHD

HDR con HDR10, HLG e Dolby Vision

4 x HDMI, 2 x USB

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

Classe energetica A

Sony XH8096

LG OLED AI ThinQ BX6LB

Un vero top di gamma per la Playstation 5 è il televisore OLED LG Ai ThinQ BX6LB, un dispositivo di fascia alta in grado di offrire prestazioni superiori nel gaming evoluto. Questo TV da 65 pollici è compatibile con NVIDIA G-Sync e Free-Sync, per minimizzare l’input lag e il flickering, con un tempo di risposta minimo di appena 1 ms. Inoltre, grazie all’ingresso HDMI 2.1 e al supporto di VRR, ALLM e ARC è possibile ottenere un frame rate più alto, per un’esperienza di gioco davvero immersiva e realistica. La risoluzione è Ultra HD con predisposizione al 4K upscaling per immagini ultra dettagliate anche con definizioni più elevate.

Caratteristiche tecniche

TV OLED da 65 pollici

Risoluzione 4K UHD con upscaling

Supporto G-Sync e Free-Sync

HDMI 2.1

Bluetooth Surround Ready

Classe energetica A

LG OLED AI ThinQ BX6LB