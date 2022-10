Ci sono dei punti, sulla Terra, dove il nostro corpo pesa meno

Nella quotidiana lotta contro la bilancia, siamo sempre alla ricerca di quell’etto in meno che finalmente segna un piccolo passo in avanti, un successo di cui andare orgogliosi. Ma ci sono alcuni punti, sul nostro pianeta, dove il peso corporeo risulta inferiore – anche senza bisogno di mettersi a dieta, naturalmente. La spiegazione scientifica è incredibile. Spoiler: non si tratta, purtroppo, di un fenomeno che possiamo sfruttare realmente per dimagrire, ma è senza dubbio molto interessante.

I luoghi della Terra dove pesiamo di meno

Il nostro peso (come quello di ogni oggetto presente sulla Terra) deriva dalla forza di gravità cui siamo soggetti, la quale, a sua volta, dipende strettamente dalla massa del nostro pianeta. Sarebbe dunque ipoteticamente possibile eliminare parte della massa terrestre per ridurre la gravità e, di conseguenza, il peso corporeo? La risposta a questa bizzarra domanda arriva dalle pagine di What if? 2, il nuovo libro di Randall Munroe nel quale il programmatore informatico (che in passato ha lavorato anche per la NASA, prima di dedicarsi interamente alla sua passione per i fumetti) cerca di soddisfare curiosità un po’ strambe con attendibili spiegazioni scientifiche.

Nel suo volume, Randall spiega che potremmo effettivamente perdere peso riducendo la massa della Terra. Per avere un calo di circa 9 kg, tuttavia, avremmo bisogno di possedere una sfera di Dyson con la quale raccogliere tutta l’energia prodotta dal Sole, così da poterla utilizzare per staccare una porzione enorme del nostro pianeta. Certo, si tratta di uno sforzo decisamente più arduo che non mettersi a dieta e fare un po’ di attività fisica, come consigliano gli esperti. Ah sì: c’è anche il fatto che, almeno per il momento, si tratta di una cosa del tutto impossibile.

Tuttavia, ci sarebbe un altro metodo per veder scendere il peso sulla bilancia senza bisogno di provocare una parziale distruzione della Terra. Dal momento che il fattore determinate è la massa del nostro pianeta, per ridurla potremmo andare sotto terra scavando un cunicolo abbastanza profondo, avvicinandoci al nucleo della Terra. Così, avremmo modo di individuare quei punti in cui, effettivamente, il nostro peso corporeo è inferiore. Per scoprire a quale profondità dovremmo arrivare per perdere 9 kg, bisogna eseguire alcuni complessi calcoli matematici e fisici.

Per pesare meno, basta scavare un tunnel sotto terra

Addentrarci in certi calcoli sarebbe decisamente troppo difficile, quindi limitiamoci ad alcune interessanti conclusioni già tratte da Randall Munroe. Per calcolare la profondità del tunnel necessaria a perdere 9 kg del nostro peso corporeo, dobbiamo fare riferimento al campo gravitazionale della Terra, ovvero la forza che il pianeta esercita su un’altra massa (in questo caso, il nostro corpo). In particolare, assumendo che la Terra abbia una densità costante, il suo campo gravitazionale sarebbe grossomodo proporzionale alla nostra distanza dal suo centro.

Di conseguenza, se volessimo perdere 9 kg su un peso totale di circa 81 kg, dovremmo ridurre il campo gravitazionale di un fattore corrispondente a 9/81esimi, ovvero di circa l’11,1%. Quindi, per perdere peso dovremmo scendere sotto terra ad una profondità corrispondente all’11,1% circa del raggio del nostro pianeta. Facendo due rapidi calcoli (in considerazione del fatto che il raggio della Terra è di 6.371 km), scopriamo che il fantomatico tunnel sotterraneo che ci porterà al luogo in cui peseremo 9 kg in meno dovrebbe scendere di ben 707 km nelle viscere del pianeta. In realtà, dal momento che la densità terrestre non è affatto costante, tale distanza sarebbe persino superiore. Che dire, probabilmente è davvero il caso di pensare alla dieta, se vogliamo liberarci di quei kg di troppo.