Qualcomm lancia il modem con l'AI

Si chiama Snapdragon X70 ed è il primo modem 5G con, al suo interno, un chip per processare gli algoritmi di intelligenza artificiale (AI). A che scopo? Per raggiungere l’incredibile velocità di 10 Gigabit al secondo, praticamente 10 volte tanto la miglior connessione mobile commerciale oggi disponibile per gli utenti. Si tratta, se i dati dichiarati si riveleranno effettivi nell’uso pratico, del primo esempio di rivoluzione possibile grazie alla tecnologia 5G.

Snapdragon X70, a dire il vero, è il classico prodotto “flagship“: un portabandiera, un chip che racchiude tantissima tecnologia e forse anche troppa per essere utilizzata tutta in un solo Paese. Basti pensare alla possibilità di usare le frequenze da 600 MHz a 41 GHz, cioè tutto lo spettro teorico di frequenze del 5G che, però, non saranno disponibili tutte insieme in tutti i Paesi. Quel che conta, però, è che Qualcomm Snapdragon X70 5G sarà possibile utilizzare sia le famose “onde millimetriche" (mmWave) sia quelle “Sub-6 GHz“, come quelle che in Italia stiamo liberando togliendole alle TV del Digitale Terrestre.

Snapdragon X70 5G: caratteristiche tecniche

La velocità dichiarata di 10 Gbit/s in download e 3,5 Gbit/s in upload è quella dichiarata da Qualcomm ed è la velocità massima teorica del nuovo modem Snapdragon X70 5G. Un risultato possibile, almeno in teoria, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Intelligenza che, nella migliore delle ipotesi, permetterà a Qualcomm Snapdragon X70 5G di trasmettere a massima potenza su tutte le bande di frequenza possibili, senza subire interferenze di sorta. Inoltre, quaso modem è in grado di smistare il carico su tutte le antenne disponibili, in modo flessibile.

Flessibilità che permette al nuovo modem evoluto di Qualcomm di lavorare a massimo regime in tutto il mondo, con le frequenze disponibili più disparate. Il tutto, promette Qualcomm, con una ottima efficienza energetica (e sappiamo bene quanto pesa il 5G sulla durata della batteria degli smartphone).

Snapdragon X70 5G: quando arriva

Qualcomm ha appena annunciato, nel corso della prima giornata del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, il suo nuovo Snapdragon X70 5G. I primi esemplari di test per i clienti saranno disponibili nella seconda metà del 2022, mentre i primi prodotti che useranno questo modem 5G ad altissime prestazioni arriveranno entro fine 2022.