Qualcosa di veramente raro è stato avvistato nello Spazio

Nell’Universo può accadere davvero di tutto, persino di notare due galassie che sembrano siano pronte a collidere da un momento all’altro. È quanto immortalato dal telescopio Hubble della NASA che ha diffuso negli ultimi giorni alcune immagini spettacolari. Si tratta realmente di uno scontro imminente? La realtà è ben diversa da quanto può suggerire la fantasia.

Il dispositivo dell’agenzia spaziale americana si è soffermato su un sistema che è meglio noto come NGC 3314, vale a dire una coppia di galassie a spirale che sono sovrapposte e che si trovano nella costellazione dell’Idra. La prima scoperta di questi oggetti celesti risale all’ormai lontano 1999 e da quel giorno sono stati aggiunti dettagli preziosi come non mai per l’approfondimento.

Il comportamento delle galassie

Le due galassie pronte alla collisione sono in realtà separate da diversi milioni di anni luce. Per la precisione, si trovano a 117 e 140 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, dunque anche tra di loro esiste uno spazio non meglio definito. L’allineamento quasi perfetto ha comunque fatto esultare gli astronomi di tutto il mondo. Si sta parlando infatti di un evento più unico che raro, il quale ha una probabilità su 100mila di verificarsi. Normalmente questo comportamento viene spiegato dagli esperti con l’attrazione gravitazionale esercitata da una galassia rispetto all’altra.

Anche il cosiddetto "tiro alla fune" galattico può innescare una situazione di questo tipo che viene identificato da stelle blu molto luminose e da nubi di gas incandescente. Nel caso delle galassie che formano la coppia NGC 3314 non accade nulla di tutto questo. Negli anni Ottanta del secolo scorso si è scoperto come ammassi stellari del genere con 20 milioni di anni luce di distanza l’uno dall’altro non possano mai interagire. Il fatto che ci sia stata una sovrapposizione è comunque un fenomeno degno di nota e che si spiega in modo molto semplice.

L’aspetto distorto che si nota nelle galassie

Nel caso che si sta approfondendo dopo le nuove immagini fornite dal telescopio Hubble, una delle galassie viene illuminata da dietro dall’altra. Le strisce di polvere che si notano in primo piano, poi, sono decisamente scure ed è raro avvistarle nella maggior parte delle spirali. Per una visione migliore, inoltre, è necessaria la luce infrarossa. C’è poi un dettaglio che vale la pena focalizzare. La galassia in primo piano appare leggermente distorta e la causa più probabile di questo aspetto così singolare è la presenza di altri ammassi nelle più immediate vicinanze.

Secondo quanto riferito dagli astronomi, infatti, ci sarebbe un raggruppamento di galassie non molto distanti che farebbe la differenza per quel che riguarda questa immagine: c’è comunque da sottolineare che questi oggetti celesti che influenzano l’aspetto di NGC 3314 non sono in alcun modo visibili nell’immagine scattata dal telescopio Hubble. Nel 2000, l’osservazione delle due galassie ha permesso di notare un oggetto verde simile a una stella. Gli esperti hanno ipotizzato la presenza di una supernova, ma non ci sono stati altri sviluppi in merito a questa indagine. In effetti, gli strumenti di filtraggio utilizzati all’epoca non hanno permesso di propendere per una ricostruzione definitiva di quanto accaduto.