Netflix ha fatto un grosso passo indietro: cos'è successo

È un periodo di novità in casa Netflix. Dopo l’aumento dei prezzi degli abbonamenti, infatti, la piattaforma di streaming ha annunciato un nuovo taglio ai contenuti. Dal catalogo del servizio, infatti, spariranno quasi tutti i contenuti interattivi ovvero quei film che, tramite il meccanismo dei bivi narrativi, consentono all’utente di indirizzare le scelte dei personaggi e, quindi, personalizzare l’epilogo della storia.

Questa scelta da parte dell’azienda è legata, molto probabilmente, allo scarso successo registrato dai contenuti interattivi e alla volontà del servizio di concentrarsi su altri aspetti, come la nuova funzione Moments o il sempre aggiornato catalogo di giochi disponibili tramite l’app. Per sostenere il suo programma di crescita, Netflix intende, quindi, indirizzare gli investimenti su settori ben precisi e in grado di offrire risultati migliori rispetto ai film interattivi.

Addio ai film interattivi su Netflix

L’idea di lanciare contenuti interattivi su Netflix rissale a diversi anni fa. Il primo contenuto di questo tipo, Il gatto con gli stivali – intrappolato in una storia epica, è arrivato nel catalogo della piattaforma nel 2017. Successivamente, Netflix pubblicò Black Mirror: Bandersnatch che, anche grazie al legame con la popolare serie TV antologica, ebbe un grande successo.

Sulla scia di tale successo, Netflix ha iniziato a produrre svariati contenuti interattivi, sfruttando sempre lo stesso meccanismo che permette all’utente di indirizzare la narrazione. In catalogo sono arrivati 22 nuovi titoli, per un totale di 24 film. Il successo tra gli utenti della piattaforma, però, è stato limitato.

Di conseguenza, Netflix ha scelto di seguire altre strade per il suo futuro, annunciando la riduzione dei contenuti interattivi a disposizione degli utenti.

In futuro, quindi, la piattaforma eliminerà dal catalogo quasi tutti i contenuti di questo tipo e, come confermato a The Verge, si concentrerà ora su “sforzi tecnologici in altre aree“. Per il momento, però, non ci sono informazioni precise in merito alla natura di questi sforzi.

Si salvano solo quattro titoli

Dal taglio annunciato da Netflix si salveranno soltanto quattro film interattivi:

Black Mirror: Bandersnatch

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. il Reverendo

Ranveer vs. Wild con Bear Grylls

Scuola di sopravvivenza

Per il momento, gli utenti Netflix potranno continuare a fruire di questi contenuti (che possono essere recuperati utilizzando il motore di ricerca integrato nella piattaforma) ma non è escluso una loro rimozione in futuro. È praticamente confermato, invece, che, almeno per il momento, la piattaforma di streaming non realizzerà altri film o serie con elementi interattivi a disposizione degli utenti.