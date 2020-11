3 serie da guardare se ti è piaciuto Black Mirror

Black Mirror è la prima serie tv che viene in mente quando si parla di distopia e fantascienza. Creata da Charlie Brooker, esce ufficialmente nel 2011 e in Italia viene trasmessa prima su Sky Cinema e poi su Netflix. È costituita da cinque stagioni e si tratta di una serie antologica, cioè ogni stagione è slegata dall’altra.

Anche gli episodi ruotano attorno ad un particolare tema e ognuno può essere guardato e compreso indipendentemente dagli altri. Alcune puntate sono davvero inquietanti, altre fanno riflettere sulla società, mentre alcune rasentano il film horror o il thriller. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ciò che accomuna tutti gli episodi è la forte connotazione distopica e fantascientifica. Raccontano, infatti, un mondo parallelo, a volte futuristico, dove spesso le tecnologie usate per aiutare il genere umano si ritorcono contro, rovinando per sempre la vita dei personaggi. Una cosa è chiara: Black Mirror è un prodotto di alta qualità, ma fortunatamente è possibile trovare serie tv con caratteristiche simili.

Mr Robot su Amazon Prime Video

Mr Robot è la serie che vede come protagonista Elliot Alderson, interpretato dall’attore Premio Oscar Rami Malek. Lui è un ingegnere di sicurezza informatica, una mente geniale in grado di hackerare qualsiasi sistema. Le sue abilità arrivano alle orecchie di un gruppo di attivisti che lo reclutano per una serie di attività illegali. In quel momento, Elliot, che già ha una personalità complessa e disturbata, è coinvolto in una serie di vicende capaci di rivoluzionare ancora di più la sua esistenza e farlo entrare in un pericoloso vortice.

Mr Robot ha diversi aspetti simili a Black Mirror, innanzitutto è un prodotto di alta qualità, inoltre è in grado di porre dei punti di domanda importanti sulla società in cui viviamo.

Mr Robot è disponibile su Amazon Prime Video.

L’Uomo nell’Alto Castello su Amazon Prime Video

L’Uomo nell’Alto Castello (titolo originale The Man in the High Castle) è una serie tv Amazon Original trasmessa dal 2014 al 2019 e costituita da 4 stagioni.

È una serie distopica, proprio come Black Mirror, ed è tratta dal romanzo di Philip K. Dick “La Svastica sul Sole”. Racconta una versione alternativa del mondo e risponde alla domanda: cosa sarebbe successo se la Germania avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale? Questo è il punto di partenza di una narrazione capace di appassionare, sorprendere e fare riflettere. La serie mischia fantascienza, dramma storico e melodramma e potrebbe davvero piacere ai fan di Black Mirror. Guardare per credere.

L’Uomo nell’Alto Castello è disponibile su Amazon Prime Video.

Philip K. Dick’s Electric Dreams su Amazon Prime Video

La terza proposta è la serie antologica tratta anche stavolta da un’opera di Philip K. Dick: si intitola appunto Philip K. Dick’s Electric Dreams.

È perfettamente paragonabile a Black Mirror sia per la sua struttura antologica sia per i temi trattati. Le ambientazioni distopiche ospitano un cast composto da grandi attori, tra cui Steve Buscemi, Bryan Cranston, Anna Paquin e Richard Madden. Non siamo ai livelli di Black Mirror per quanto riguarda complessità e qualità narrativa, ma sicuramente è una serie da consigliare ai fan.

Anche Philip K. Dick’s Electric Dreams si trova in streaming su Amazon Prime Video.

Infine, gli utenti che hanno TIM VISION potrebbero trovare interessante un’altra serie distopica: The Handmaid’s Tale.