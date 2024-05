Guida all'acquisto: smartphone economici tra 150 e 250 euro

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

Fonte foto: 123RF

Trovare lo smartphone perfetto può essere una sfida, soprattutto quando si ha un budget limitato. Tuttavia, tra i 150 e i 250 euro, il mercato offre una varietà di opzioni che combinano prestazioni solide e caratteristiche avanzate senza richiedere un investimento significativo.

Vediamo insieme quali caratteristiche ricercare in un cellulare di questo tipo e quali sono, in generale, gli smartphone economici più apprezzati.

Il miglior smartphone economico: come trovarlo

Scegliere il miglior smartphone economico richiede attenzione a diversi aspetti fondamentali che, nonostante il prezzo contenuto, possono garantire un’esperienza utente soddisfacente. Prima di tutto, il display è un elemento cruciale. In questa fascia di prezzo, è possibile trovare schermi HD+ o Full HD+ con tecnologia IPS, che offrono colori vivaci e angoli di visione decenti. Anche se la frequenza di aggiornamento potrebbe essere limitata a 60Hz, la qualità del display rimane essenziale per la visione di contenuti multimediali e la navigazione quotidiana.

Le prestazioni sono altrettanto importanti. Un processore di fascia media, come un Qualcomm Snapdragon 460 o un MediaTek Helio G85, può fornire potenza sufficiente per le operazioni quotidiane e il multitasking leggero. È consigliabile cercare almeno 3GB di RAM per assicurare una gestione fluida delle applicazioni più comuni, mentre 4GB di RAM possono offrire un’esperienza significativamente migliore. La memoria interna è un altro aspetto da non trascurare: 32GB sono il minimo indispensabile, ma 64GB, possibilmente espandibili tramite microSD, offrono uno spazio adeguato per app, foto e altri dati personali.

La qualità della fotocamera è un fattore decisivo per molti acquirenti. Anche negli smartphone economici, è possibile trovare configurazioni con sensori principali da 13MP o 48MP, che consentono di scattare foto decenti in condizioni di buona illuminazione. Funzionalità aggiuntive come lenti ultragrandangolari, macro e sensori di profondità, sebbene non sempre presenti, possono arricchire l’esperienza fotografica. La fotocamera frontale, solitamente intorno ai 5MP o 8MP, dovrebbe essere sufficiente per selfie e videochiamate.

L’autonomia della batteria è fondamentale. Una batteria da 4000mAh o più può garantire un’intera giornata di utilizzo con una singola carica. Anche se la ricarica rapida potrebbe non essere comune in questa fascia di prezzo, alcune opzioni offrono una velocità di ricarica accettabile che riduce i tempi di inattività.

Infine, il design e la costruzione del dispositivo sono importanti per la durabilità e l’estetica. Materiali come la plastica possono essere comuni, ma una buona qualità costruttiva è essenziale per garantire la longevità del dispositivo. La presenza di funzionalità come il sensore di impronte digitali migliora la sicurezza e la facilità d’uso. Anche la connettività è un aspetto da considerare: il supporto per 4G LTE, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 è essenziale per una connettività stabile e veloce.

I migliori smartphone economici sul mercato

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori smartphone di fascia medio-bassa tra i best seller di Amazon, considerando le recensioni degli utenti e le specifiche tecniche. Questi dispositivi rappresentano il meglio in termini di rapporto qualità-prezzo, offrendo funzionalità solide e affidabili per chi cerca un buon smartphone senza spendere una fortuna.

bestseller n. 1 Xiaomi Redmi Note 13 8+256GB Snapdragon 685, Tripla Fotocamera da 108MP, Full HD+ 6,67", Blu Ghiacchio (IT Versione) bestseller n. 2 Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue bestseller n. 3 Samsung Galaxy A25 5G, Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.5" FHD+, 8GB RAM, 256GB, memoria interna espandibile fino a 1TB, Batteria 5.000 mAh, Blue Black [Versione Italiana] bestseller n. 4 Honor HonorMagic5 Lite 5G 256GB Midnight Black bestseller n. 5 Samsung Galaxy A34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Graphite [Versione Italiana] bestseller n. 6 OPPO A79 5G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.72” 90HZ LCD FHD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IPX4, Supporto Auto [Versione Italia], Dazzling Purple bestseller n. 7 Samsung Galaxy A53 5G Smartphone Android, Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6.5”¹, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh, Awesome Black [Versione Italiana] bestseller n. 8 Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 6.67" Double SIM 256 Go Vert bestseller n. 9 Motorola moto g14 (8/256 GB espandibile, Doppia fotocamera 50MP, Display 6.5" FHD+, Unisoc T616, batteria 5000 mAh, Dual SIM, Android 13, Cover Inclusa), Blu (Blue) bestseller n. 10 OPPO A78 Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.43” 90HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8+8 GB + ROM 128GB (esp1TB), IP54, Supporto Auto [Versione Italia], Colore Aqua Green