Ogni volta che si deve comprare un nuovo telefono bisogna scegliere innanzitutto il range di prezzo, per capire se concentrare la ricerca sugli smartphone economici, sui device top di gamma oppure sugli smartphone di fascia media. Quest’ultimi sono senz’altro tra i più gettonati ed equilibrati, in quanto ad un costo ragionevole mettono a disposizione prestazioni hardware elevate, ottime fotocamere, display ad alta risoluzione e una connettività avanzata. Tra i migliori smartphone per qualità prezzo 2020 non mancano diverse sorprese e molte new entry, perciò scopriamo subito le proposte più interessanti del momento.

Migliori smartphone qualità prezzo 300-400 euro

Chi desidera un telefono di qualità ma senza spendere troppo può trovare tantissime opzioni molto valide, poiché con un investimento non eccessivo è possibile comprare un device moderno e completo. Vediamo i migliori smartphone per qualità prezzo sui 3-400 euro da valutare assolutamente.

Xiaomi Mi 10 Lite

Fonte foto: Amazon

Un ottimo smartphone da 300 euro di fascia media è lo Xiaomi Mi 10 Lite, lanciato sul mercato a febbraio e uno dei best buy 2020. Il device è equipaggiamento con un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD+, sistema operativo Android 10 e processore octa-core a 2,4 GHz con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. La connettività è adeguata agli standard moderni, con supporto per le connessioni 5G fino a 4,7 Gbps, Bluetooth 5.1 e NFC. Non manca la quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP e ultragrandangolare da 8 MP, con sensore fotografico anteriore da 16 MP per i selfie.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,57” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4160 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e accurate

Display grande e ben illuminato

Connettività elevata

Compra lo Xiaomi Mi 10 Lite su Amazon.

Samsung Galaxy A71

Fonte foto: Amazon

Ovviamente non potevano mancare gli smartphone 2020 Samsung, in particolare le proposte dell’azienda per i telefoni di fascia media come il Galaxy A71. Si tratta di uno smartphone piuttosto grande con un design raffinato, dotato di un display Infinity-O Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25 W e processore octa-core con 6 GB di RAM e memoria da 128 GB espandibile. Dietro sono presenti quattro fotocamere con sensore principale da 64 MP, grandangolare da 12 MP, camera Macro da 5 MP e sensore effetto Bokeh da 5 MP, inoltre registra video 4K e c’è una fotocamera per i selfie da 32 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED Plus 6,7” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+12+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Foto luminose e nitide

Qualità d’immagine elevata

Memoria espandibile fino a 512 GB

Acquista subito il Samsung Galaxy A71 su Amazon.

Samsung Galaxy M51

Fonte foto: Amazon

Il Samsung Galaxy M51 è senz’altro uno dei migliori smartphone per qualità-prezzo sul mercato, un telefono ultimo modello con Display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici e risoluzione FHD+. Il device ha un poderoso processore octa-core con 6 GB di RAM e memoria espandibile da 128 GB, con sistema operativo Android 10 e una potentissima batteria da 7000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 25 W. Sono presenti quattro sensori fotografici posteriori, con camera principale da 64 MP, grandangolare da 12 MP e registrazione video 4K a 30 fps, mentre davanti c’è una fotocamera da 32 MP per selfie nitidi e ben a fuoco.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED Plus 6,7” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+12+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 7000 mAh

Perché comprarlo

Autonomia elevata

Ricarica rapida

Ottima fotocamera per i selfie

Scopri il prezzo del Samsung Galaxy M51 su Amazon.

Migliori smartphone qualità prezzo 400-500 euro

Gli smartphone di fascia media più ambiti sono quelli nella fascia di prezzo di 4/500 euro, infatti si tratta di telefoni veramente innovativi con un compromesso ottimale tra un top di gamma e un cellulare più economico. Ecco gli smartphone per qualità prezzo migliori da non perdere.

Xiaomi POCO F2 Pro

Fonte foto: Amazon

Uno dei telefoni più ambiti per chi vuole la qualità al giusto prezzo è lo Xiaomi POCO F2 Pro, un device in grado di registrare video in 8K con quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore primario da 64 MP, ultragrandangolare da 13 MP, camera Macro da 5 MP e sensore effetto Bokeh da 2 MP. Questo smartphone cinese dispone di una fotocamera anteriore da 20 MP perfetta per i selfie, una batteria potente da 4700 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W, con un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e HDR. Il processore octa-core a 6 GB di RAM e una memoria da 128 GB, inoltre c’è il supporto per il 5G fino a 7,5 Gbps, il Wi-Fi ax, la tecnologia NFC e il Bluetooth 5.1.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.84 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display Super AMOLED 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+13+5+2 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 4700 mAh

Perché comprarlo

Video in altissima risoluzione

Supporto per le connessioni 5G

Adeguato per il gaming mobile

Acquista adesso lo Xiaomi POCO F2 Pro su Amazon.

Oppo Find X2 Lite

Fonte foto: Amazon

Affermatosi nel 2020 come uno degli smartphone migliori per qualità prezzo, l’Oppo Find X2 Pro presenta un design moderno ed elegante curato nei minimi dettagli, con un bellissimo display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione d’immagine FHD+. La connettività è pensata per le nuove connessioni internet ultraveloci, con modulo 5G fino a 3,7 Gbps, Wi-Fi ax, NFC e Bluetooth 5.1, con il supporto di un processore octa-core Snapdragon 765G a 2,4 GHz con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il device è Dual SIM, registra video 4K ed è dotato di quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP e fotocamere frontale da 32 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display Super AMOLED 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4025 mAh

Perché comprarlo

Supporto per il multitasking

Ampio spazio di memoria

Selfie perfetti in ogni condizione

Compra Oppo Find X2 Lite da Amazon.

Realme X3 SuperZoom

Lo smartphone di fascia media migliore per scattare ottime foto è il Realme X3 SuperZoom, sul quale viene proposta la doppia fotocamera frontale per i selfie con sensori da 32 e 8 MP. Dietro ci sono quattro fotocamere con sensore primario da 64 MP e grandangolare da 8 MP, con un display da 6,6 pollici che garantisce una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La connettività è buona, con Bluetooth 5.0 e NFC, tuttavia a concentrare l’attenzione è il potente processore octa-core Snapdragon 855+ fino a 2,96 GHz, con 12 GB di RAM e una memoria da 256 GB.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.96 GHz

RAM 12 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,6” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+8+2 MP

2 fotocamere frontali 32+8 MP

Batteria da 4200 mAh

Perché comprarlo

Hardware ottimale per il gaming

Tantissimo spazio di memoria

Doppia fotocamera per i selfie

Controlla subito il prezzo del Realme X3 SuperZoom su Amazon.

Migliori smartphone qualità prezzo 500-600 euro

I telefoni di fascia media più esclusivi si possono acquistare nella fascia di prezzo 5-600 euro, con diversi modelli in grado di offrire prestazioni molto simili ai top di gamma. Scopriamo i migliori smartphone qualità prezzo con performance elevate in commercio.

iPhone SE 2020

Fonte foto: Amazon

Tra i migliori smartphone di fascia media troviamo anche l’iPhone SE 2020, l’unico device iOS proposto in questa categoria di prezzo da Apple. Il telefono è un modello compatto e leggero, un dispositivo entry level con un display Retina HD da 4,7 pollici, chipset A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione e 128 GB di memoria interna. C’è una fotocamera posteriore da 12 MP, con zoom digitale fino a 5x e in grado di registrare video 4K, una fotocamera frontale da 7 MP, il Touch ID per le impronte digitali, Apple Pay per i pagamenti contactless e l’assistente vocale Siri.

Caratteristiche tecniche

iOS 13

Processore 6 core a 2.1 GHz

RAM 3 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Retina 4,7” HD

Fotocamera posteriore 12 MP

Fotocamera frontale 7 MP

Batteria da 1821 mAh

Perché comprarlo

Video in alta definizione

Funzionalità per ottimizzare le foto

Buona capacità di memoria

Acquista subito l’iPhone SE 2020 su Amazon.

OnePlus 8T

Fonte foto: Amazon

Il miglior smartphone per qualità prezzo 2020 è il OnePlus 8T, un telefono moderno di ultima generazione. Il punto di forza è il bellissimo display Fluid AMOLED da 6,55 pollici FHD+, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz perfetta per il gaming. Il processore octa-core Snapdragon 865 a 2,86 GHz è davvero potente, con ben 8 GB di RAM e una memoria da 128 GB. La connettività è di altissimo livello, con supporto per le connessioni mobili 5G fino a 7,5 Gbps, modulo Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC, con funzione Dual SIM, Quad Camera, fotocamera frontale da 16 MP e batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida a 65 W.

Caratteristiche tecniche

Android 11

Processore octa-core a 2.84 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,55” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+16+5+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Lunga autonomia e ricarica in 15 minuti

Prestazioni adeguate al gaming

Supporto connessioni internet ultraveloci

Scopri il prezzo del OnePlus 8T su Amazon.

Samsung Galaxy S20 FE

Fonte foto: Amazon

Eccellente smartphone di fascia medio/alta, il Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) è un telefono davvero speciale, caratterizzato dalle funzionalità più richieste dagli appassionati dei device dell’azienda coreana. Il dispositivo viene proposto con il sensore ottico per le impronte digitali, situato sotto al display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici, la tripla fotocamera posteriore con sistema Space Zoom 30x, tecnologia di intelligenza artificiale per ottimizzare le foto e ricarica wireless condivisibile con smartphone Galaxy, smartwatch e auricolari del brand. Il processore octa-core ha una memoria di 128 GB espandibile fino a 1 TB tramite microSD, con 6 GB di RAM e compatibilità con Hybrid SIM.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.73 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,5” FHD+

3 fotocamere posteriori 12+12+8 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Display con immagini ultra-dettagliate

Audio stereo immersivo

Compra il Samsung Galaxy S20 FE su Amazon.