Quali impostazioni smartphone cambiare per ipovedenti e daltonici

Gli smartphone Android e gli iPhone hanno diverse impostazioni per aiutare ipovedenti e daltonici: ecco quali funzioni bisogna attivare e come farlo

Fonte foto: A_B_C / Shutterstock

Sia gli smartphone Android che gli iPhone integrano varie impostazioni di Accessibilità che consentono a ipovedenti e daltonici di poter utilizzare al meglio il proprio dispositivo, riducendo al minimo oppure eliminando del tutto le limitazioni collegate ai propri problemi di vista. Basta accedere alle Impostazioni e poi scegliere la voce Accessibilità per poter attivare una serie di funzionalità molto utili. Ecco quali impostazioni cambiare per ipovedenti e daltonici su iPhone e su dispositivi Android.

Quali impostazioni cambiare su iPhone

Chi ha un iPhone può accedere a varie impostazioni per ipovedenti e daltonici che potranno, quindi, utilizzare al meglio lo smartphone. Per prima cosa, è necessario andare in Impostazioni > Accessibilità, in modo da poter consultare tutte le opzioni sviluppate da Apple per semplificare l’uso dello smartphone. Tali opzioni sono raggruppate per tipologia. Nella sezione Vista sono disponibili diverse funzionalità utili a ipovedenti e daltonici.

È possibile attivare il VoiceOver, in modo tale da attivare una voce che legga le scritte sullo schermo, e in questo menu è possibile anche attivare l’abbinamento con un dispositivo Braille. Andando in Schermo e dimensione testo è possibile modificare le impostazioni di visualizzazione del testo, andando, ad esempio, ad attivare la funzione Testo più grande, che potrà tornare utile agli ipovedenti, o anche attivare Filtri colore, opzione sviluppata per consentire ai daltonici e a chi ha difficoltà a leggere di utilizzare al meglio il telefono.

Da segnalare anche la funzione Descrizioni audio che, se attivata, consente di riprodurre in automatico (quando disponibili) le descrizioni audio durante l’utilizzo del dispositivo. In Zoom, invece, è possibile attivare la funzione che consente di ingrandire lo schermo, utilizzando un’apposita gesture con tre dita e sfruttando le varie funzionalità collegate. Entrando nel menu Accessibilità, quindi, è possibile attivare tutte le funzionalità utili per consentire a ipovedenti e daltonici di utilizzare un iPhone (oppure un iPad, la procedura è analoga).

Quali impostazioni cambiare su Android

Anche gli smartphone Android mettono a disposizione svariate impostazioni per garantire un corretto utilizzo del dispositivo a ipovedenti e daltonici. Basta andare in Impostazioni > Altre impostazioni > Accessibilità > Vista per accedere al pannello con tutte le opzioni disponibili (su alcuni smartphone la procedura potrebbe essere diversa ma è possibile utilizzare la funzione di ricerca dell’app Impostazioni per trovare il menu Accessibilità).

Tra le funzioni più utili troviamo TalkBack, che permette di ascoltare gli elementi presenti sullo schermo, oppure Seleziona per ascoltare. Ci sono poi le funzioni di Ingrandimento, Correzione del colore (utile per chi è affetto da daltonismo), Inversione colori, Colori ad elevato contrasto e Testi alto contrasto per semplificare l’utilizzo del dispositivo. Da questo pannello delle Impostazioni, quindi, è possibile attivare tutte le funzionalità necessarie per utilizzare al meglio lo smartphone (o il tablet) Android anche in caso di problemi di vista.