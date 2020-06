Quali iPhone e Apple Watch usare per aprire l'automobile con CarKey

Durante la WWDC 2020 Apple ha presentato tante novità per iOS 14: widget e App Library per gestire al meglio le applicazioni della schermata home, nuove app per il fitness e per la traduzione in tempo reale e una Siri completamente ridisegnata. Tra le novità ce ne sono alcune passate sotto traccia, ma che in realtà potrebbero rappresentare una vera e propria rivoluzione. Una di queste è CarKey, il nuovo strumento integrato nell’iPhone e nell’Apple Watch che permette di aprire e chiudere le portiere dell’automobile e anche di avviare il veicolo senza utilizzare le chiavi: basta avvicinare lo smartphone e avviene tutto in automatico.

Il merito è della tecnologia NFC e della nuova funzione sviluppata da Apple. CarKey è a tutti gli effetti una chiave digitale e utilizza dei sistemi di protezione molto elevati per garantire la massima sicurezza. Inoltre, CarKey permette di condividere la chiave per aprire e avviare l’automobile anche con amici e familiari: se ad esempio bisogna prestare la propria macchina a un amico, basterà inviargli la chiave digitale tramite messaggio.

CarKey, purtroppo, non è compatibile con tutti gli smartphone Apple e neanche con tutti gli smartwatch dell’azienda di Cupertino. Come comunicato sul sito ufficiale, solo i modelli più recenti potranno utilizzare questa funzione: ecco quali sono.

Come funziona CarKey

CarKey è una nuova funzione sviluppata da Apple che permette di accendere l’automobile senza utilizzare le chiavi, ma usando lo smartphone o lo smartwatch. La feature utilizza la tecnologia NFC e Background Tag Reading presente solamente su alcuni dispositivi dell’azienda di Cupertino.

Il funzionamento di CarKey è piuttosto semplice. Dopo aver caricato la chiave digitale sul dispositivo tramite l’app Wallet, basterà avvicinarlo alla portiera per aprire l’automobile e posizionarlo sul tag NFC per accenderla.

CarKey permetterà anche di condividere la chiave con amici e parenti tramite le piattaforme di messaggistica. Tutto avviene nella massima sicurezza, senza nessun timore che qualche hacker possa in qualche modo rubarvi l’automobile.

Su quali iPhone e Apple Watch funziona CarKey

CarKey sarà compatibile sia con iOS 13 sia con iOS 14 e anche con watch OS 7. La lista dei dispositivi compatibili, però, non comprende tutti gli smartphone e gli smartwatch Apple che utilizzano questi sistemi operativi. Apple ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi compatibili con CarKey:

iPhone Xr,

iPhone Xs,

iPhone Xs Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max,

iPhone SE di seconda generazione,

Apple Watch Serie 5.

Con quali automobili è compatibile CarKey

La prima automobile che utilizzerà la tecnologia CarKey sarà la Serie 5 della BMW in arrivo nel 2021. Nei prossimi mesi ci saranno sicuramente altri produttori che adotteranno la tecnologia sulle loro autovetture