Fonte foto: Tayfun Mehmed/Shutterstock

Android 14 è la versione più recente del sistema operativo di casa Google e le varie aziende produttrici di smartphone stanno gradualmente portando l’attesissimo update sui device che rispettano i requisiti di sistema.

Qualcuno è più avanti di altri, come Samsung ad esempio, ma anche Motorola sta lavorando duramente per rilasciare una versione stabile del software su tutti gli smartphone compatibili.

Grazie a YTECHB, un sito che si occupa di tecnologia, è stata condivisa una lista di tutti i device prodotti da Motorola pronti a ricevere Android 14; i nomi in elenco sono davvero molti e agli utenti non resta che attendere di ricevere la notifica di aggiornamento.

Quali smartphone Motorola riceveranno Android 14

Sono diversi gli smartphone a marchio Motorola che negli ultimi mesi hanno ricevuto una versione stabile di Android 14, mentre altrettanti stanno ancora utilizzando delle release Beta, grazie alla quale l’azienda produttrice sta ancora testando le varie funzionalità del sistema operativo di Google.

Comunque, stando alla lista stilata da YTECHB, il nuovo aggiornamento di Android nelle prossime settimane arriverà su parecchi telefoni, tra cui:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Razr 2023

Motorola Razr+ 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Bordo (2023)

Motorola Bordo (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Bordo 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Bordo30

Motorola Moto G (2023)

Motorola Moto G Stilo 5G (2023)

Motorola Moto G Stilo (2023)

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G84

Motorola MotoG54

Motorola Moto G73

Motorola Moto G53

Motorola MotoG23

Motorola Moto G14

Motorola ThinkPhone

È bene ricordare che la lista è in continuo aggiornamento e, se uno smartphone non è ancora presente nell’elenco, non vuol dire che non riceverà l’aggiornamento ma, semplicemente, potrebbe essere necessario attendere più del previsto.

Come aggiornare il proprio smartphone

Come accade con tutti i moderni smartphone, quando è disponibile un nuovo aggiornamento di Android il dispositivo avviserà l’utente con una notifica e, una volta connessi a una rete WiFi, non resterà altro da fare che cliccare sull’avviso e procedere con l’update.

È possibile, anche verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, per farlo basta andare sulle Impostazioni del dispositivo, fare tap su Sistema, poi su Avanzate e infine sulla scheda Aggiornamenti sistema.

Qui il telefono verificherà la presenza di un nuovo pacchetto di update e, se disponibile, basterà fare tap su Scarica e, terminato il download, procedere con l’installazione.

Infine si ricorda che Motorola, garantisce l’aggiornamento del sistema operativo per tutti i telefoni idonei non appena disponibile una versione stabile o, se si è iscritti al programma tester di Android, non appena è disponibile una nuova versione Beta.

Per verificare la compatibilità del proprio device con Android 14 basta visitare il sito web del produttore o quello del sistema operativo verificare che il telefono sia tra quelli compatibili con l’aggiornamento.