Quali telefoni Motorola riceveranno Android 15

Fonte foto: Motorola

La release di Android 15 procede a un ritmo abbastanza serrato e proprio in questi giorni anche Motorola ha annunciato che diversi smartphone in catalogo si preparano a ricevere la nuova versione del sistema operativo di Google.

Stando alle prime informazioni, saranno circa 30 i dispositivi che dovrebbero ricevere l’update nelle prossime settimane, intanto l’azienda produttrice ha già aggiornato le pagine di supporto dei prodotti in elenco e rilasciato le prime beta del software riservate, tuttavia, solo ad alcuni modelli come il Motorola Edge 50 Fusion (in foto), e disponibili in accesso limitato per pochissimi utenti selezionati.

Quali smartphone Motorola riceveranno Android 15

Dagli aggiornamenti delle pagine di supporto dei telefoni Motorola è possibile tracciare una prima roadmap dell’arrivo della nuova versione di Android che sarà disponibile per i seguenti modelli:

Motorola Razr 50 Ultra (noto anche come Motorola razr+ 2024)

Motorola Razr 50 (noto anche come Motorola razr 2024)

Motorola Razr 50s

Motorola Razr 40 Ultra (noto anche come Motorola razr+ 2023)

Motorola Razr 40 (noto anche come Motorola razr 2023)

Motorola Razr 40s

Motorola Edge 2024

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2023

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Moto G Power (modello del 2024)

Motorola Moto G Stylus (modello del 2024)

Motorola Moto G (modello del 2024)

Motorola Moto G85

Motorola Moto G75

Motorola Moto G55

Motorola Moto G45

Motorola Moto G35

Motorola Moto G34

Thinkphone

Thinkphone 25

Come si vede chiaramente l’azienda statunitense ha esteso ulteriormente la lista dei device pronti a installare il nuovo software, aggiungendo anche i modelli non più recentissimi della serie Edge 40 e Edge 30 (ma solo la versione Ultra), una scelta interessante che dimostra la volontà di Motorola di rendere attuali anche gli smartphone che sono sul mercato già da qualche anno.

Al momento non è ancora chiaro se questo elenco sia quello definitivo o se il produttore abbia intenzione portare la nuova versione di Android anche su altri device in catalogo.

Quando arriva la nuova versione di Android

Come già accennato la prima beta di Android 15 è già disponibile su alcuni modelli selezionati ma è ancora riservata a un numero ristrettissimo di utenti iscritti al programma beta di Motorola.

Chiaramente, è bene ricordarlo, si tratta della versione software più recente ma che ancora non può essere considerata stabile al 100% e potrebbe, dunque, causare qualche problema ai device su cui è installata. Prima di iscriversi al programma beta, quindi, è bene essere consapevoli di questa cosa e valutare se vale la pena correre questo “rischio” o se è meglio attendere che venga rilasciata la versione definitiva del software prossimamente, probabilmente nel primo trimestre del 2025.