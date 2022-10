Quali smartphone Samsung riceveranno Android 13 e quando

Samsung ha reso noto quali modelli verranno aggiornati alla versione 13 di Android e di conseguenza alla nuova interfaccia One UI 5.0 annunciata all’inizio di ottobre con una manciata di novità legate, soprattutto, alla personalizzazione e alla sicurezza. Sugli smartphone Samsung aggiornati con One UI 5.0, ad esempio, è possibile ridisegnare completamente la schermata di blocco, o impedire di condividere informazioni personali grazie a una funzione che rileva e ci avvisa se in un’immagine compaiono dati privati.

Al momento, One UI 5 è disponibile per alcuni smartphone selezionati. Tra questi quelli che appartengono alla serie Galaxy S22, ovvero Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. L’aggiornamento, tuttavia, verrà distribuito nei prossimi mesi su più modelli, inclusi alcuni di fascia media ed entry-level e, ovviamente, i pieghevoli. Come di consueto, Samsung aggiornerà prima i modelli annunciati nel 2022 e proseguirà con quelli presentati nel 2021. Per verificare la disponibilità del nuovo sistema operativo di Google e della nuova interfaccia basta andare in Impostazioni > Informazioni di sistema > Aggiornamento software.

Nell’elenco mancano alcuni modelli lanciati di recente come Galaxy S21 FE e il Galaxy S20 FE. Probabilmente si tratta di un errore nella compilazione della lista da parte di Samsung, visto che entrambi gli smartphone sono totalmente compatibili con le specifiche richieste da Android 13. È anche probabile che anche altri smartphone non presenti nell’elenco riceveranno la nuova versione in un secondo momento, ma questi non sono ancora stati confermati da Samsung.

One UI 5.0: modelli aggiornati a novembre

L’elenco dei dispositivi che si aggiorneranno a One UI 5 e Android 13 il prossimo novembre è piuttosto ampio. Tra questi spiccano i pieghevoli il Galaxy Z Fold e Flip, i modelli della serie Galaxy S21, alcuni tablet Samsung e alcuni smartphone appartenenti alla serie Galaxy A.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

One UI 5.0: modelli aggiornati a dicembre

A dicembre, Samsung continuerà ad aggiornare One UI 5 e Android 13 su Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, oltre ad alcuni Galaxy A e altri tablet.

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip / Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A Quantum

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 / Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump 2

Galaxy Jump

One UI 5.0: modelli aggiornati nel 2023

A gennaio del prossimo anno l’aggiornamento raggiungerà altri smartphone della serie Galaxy A e Galaxy M, oltre al resto dei tablet dell’azienda.

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Infine, a febbraio 2023, Samsung aggiornerà a One UI 5 e Android 13 anche il Galaxy Tab Active 4 Pro.