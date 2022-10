Quali smartphone Vivo riceveranno Android 13 e quando

Il produttore cinese Vivo ha comunicato le date di aggiornamento ad Android 13 dei suoi più recenti smartphone ed ha nel contempo annunciato la nuova release della sua interfaccia proprietaria Funtouch OS 13, che graficamente incorpora le novità di design "Material You" del nuovo sistema operativo di Google e che migliora la privacy degli utenti offrendogli tutti i nuovi strumenti di Android.

Fountouch OS 13: il design

Fountouch OS 13 consente, grazie alle nuove icone monocromatiche, di adattare il colore di queste allo sfondo. Ma non solo: permette anche di personalizzare i colori dell’interfaccia di sistema e delle applicazioni integrate, inclusi pannelli di notifica, controllo del volume, calcolatrice e orologio.

Inoltre, nella schermata iniziale, è possibile impostare anche un piccolo pannello contenente, oltre alle previsioni meteo, anche il valore dell’Air Quality Index (AQI), che consente sintetizza diverse informazioni sulla qualità dell’aria, compresa la quantità di particolato PM2.5.

Funtouch OS 13: la privacy

I possessori di smartphone Vivo con l’ultima versione del sistema operativo di Google potranno anche utilizzare la nuova funzione di pinning, progettata per proteggere i dati importanti. Questa permette di bloccare una determinata applicazione sullo schermo, impedendo al contempo l’uso di altre app installate sul dispositivo.

Ciò diventa molto utile quando qualcuno vuole dare il proprio smartphone a un’altra persona per un po’ senza temere che usi altre applicazioni, come WhatsApp e via dicendo. Inoltre, questa funzione può essere personalizzata a piacimento, ad esempio impostando parametri e azioni consentite in un programma bloccato.

Un altro meccanismo per proteggere la privacy offerto da Funtouch OS 13 è la funzione che consente di nascondere foto e video, oltre a controllare l’accesso dell’applicazione a foto specifiche anziché all’intera libreria.

Funtouch OS 13: le altre novità

Funtouch OS 13 offre anche una migliore funzione di gestione delle applicazioni. L’applicazione iManager si occupa infatti di monitorare il tempo di utilizzo delle singole app.

Se rileva che qualcosa sta sovraccaricando il processore, invierà una notifica attraverso la quale l’utente potrà chiudere l’applicazione con un solo tocco. Inoltre, il compito di iManager è prevenire il surriscaldamento del dispositivo: questo meccanismo limita il numero di programmi attivi e regola di conseguenza la velocità del processore.

Funtouch OS 13 include anche nuove funzionalità foto e video aggiornate. Si parte dalla presenza di un mirino professionale che renderà molto più semplice scattare foto grazie al nuovo anello stabilizzatore per lenire gli effetti del movimento della mano. Inoltre, il processo di editing video è stato migliorato: si potrà disattivare l’audio durante la modifica del video e regolare il volume di ciascuno dei suoi segmenti.

Quando arriva Funtouch OS 13 sui Vivo

Il produttore informa che gli aggiornamenti inizieranno a novembre per i possessori del modello Vivo X80 Pro e termineranno ad aprile cib Vivo Y21s e Vivo Y33s. Ecco tutte le date e tutti i modelli coinvolti dal rollout: