Quali telefoni Xiaomi, Redmi e Poco riceveranno Android 15

Fonte foto: Xiaomi

Sul finire del mese di ottobre, Xiaomi ha svelato Hyper OS 2 basato su Android 15. Dopo diversi rumor, la casa cinese ha ufficializzato gli smartphone che riceveranno il nuovo aggiornamento, fornendo anche le prime informazioni in merito alle tempistiche di rilascio per il mercato globale degli update per i dispositivi a marchio Xiaomi oltre che per i Redmi e i Poco.

L’annuncio di Xiaomi è davvero significativo: la casa cinese aggiornerà, nelle prossime settimane, decine di prodotti rilasciati sul mercato a partire dalla fine del 2020. I primi modelli a ricevere l’aggiornamento saranno gli Xiaomi 14T (in foto il 14T).

Gli smartphone Xiaomi che riceveranno Android 15

Il rollout di Hyper OS 2 con Android 15 inizierà già nel corso del mese di novembre 2024 per questi smartphone:

Xiaomi Mix Flip, 14T Pro, 14T, 14 Ultra, 14, 13T Pro

Redmi Note 13, Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

Poco F6 Pro, X6 Pro, X6, M6 Pro

Sarà necessario attendere il mese di dicembre 2024 per l’avvio di una seconda ondata di aggiornamenti che riguarderà:

Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T, 13 Lite, 12T Pro, 12 Pro, 12, M1 11 Ultra, Mi 11, 11 Lite 5G NE

Redmi K50i, 13, 13C, 13C 5G, 12, 125G, Note 12S, Note 12 5G, Note 12, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

Poco F6, M6, F5 Pro, C75, C65, X5 Pro 5G, F5, X4 GT, F4 GT

L’annuncio di Xiaomi è molto interessante. La casa cinese intende aggiornare buona parte della sua gamma di dispositivi nel giro di poche settimane, evidenziando notevoli miglioramenti per quanto riguarda il supporto software garantito ai suoi clienti.

Persino i top di gamma di fine 2020, come lo Xiaomi M1 11, riceveranno l’aggiornamento in tempi rapidi, andando a ricevere il terzo e ultimo major update previsto dopo essere arrivati sul mercato con Android 11 (personalizzato, in precedenza, con la MIUI).

Nel corso dei primi mesi del prossimo anno, inoltre, Android 15 con Hyper OS 2 dovrebbe arrivare anche su altri smartphone. Tutti i nuovi prodotti che l’azienda lancerà nel corso del prossimo futuro, inoltre, saranno rilasciati sul mercato con il nuovo sistema operativo.

I tablet Xiaomi che riceveranno Android 15

Per quanto riguarda la gamma tablet, invee, Xiaomi prevede di avviare l’aggiornamento ad Android 15 con Hyper OS 2 per il suo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 già nel corso del mese di novembre 2024. Sempre questo mese, Hyper OS 2 (nella versione dedicata ai dispositivi indossabili e non basata su Android 15) arriverà anche sulla Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Nel corso del mese di dicembre 2024, invece, riceveranno Android 15 con Hyper OS 2 anche i seguenti tablet: