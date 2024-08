Samsung, con il lancio delle funzioni Galaxy AI avvenuto a inizio 2024, in parallelo al debutto dei Galaxy S24, sta lavorando intensamente per mettere a disposizione dei suoi utenti vari strumenti che consentono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, anche grazie a una collaborazione diretta con Google.

Il prossimo passo del programma di sviluppo è, come la definisce Samsung, la “democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile” con un incremento del numero di dispositivi in grado di offrire agli utenti gli strumenti AI, per ora riservati ai soli top di gamma.

Samsung, infatti, ha annunciato la disponibilità di Cerchia e Cerca (in inglese Circle to Search) anche per alcuni dispositivi della serie Galaxy A e per i tablet Galaxy S9 FE, con cui è possibile sfruttare anche la S-Pen per utilizzare questa funzione AI.

Cerchia e Cerca arriva sui mid-range Samsung

Da questa settimana, Cerchia e Cerca è disponibile per un numero maggiore di dispositivi Samsung e non solo per i top di gamma. La funzione, infatti, può essere ora utilizzata con alcuni smartphone e tablet di fascia media. L’elenco ufficiale comprende:

gli smartphone Galaxy A55, A54, A35 e A34

e i tablet Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ (con possibilità di utilizzare la S-Pen per cerchiare)

Samsung non ha fornito ulteriori dettagli sul modo in cui la nuova funzione AI sarà integrata sui suoi mid-range. Molto probabilmente, l’elaborazione AI avverrà sul cloud e non “on device” per via delle limitate capacità dei chip dei dispositivi citati, tutti dotati di chip Exynos di fascia media (1380 e 1480) tranne per A34 che utilizza un MediaTek Dimensity 1080.

Cerchia e Cerca, così come altre funzioni Galaxy AI, potrebbe arrivare anche su nuovi smartphone e tablet di fascia media Samsung nel corso dei prossimi mesi. In particolare, la funzione potrebbe essere integrata di serie sui prossimi modelli in arrivo per la gamma Galaxy.

Come usare Cerchia e Cerca

Per attivare la funzione Cerchia e Cerca (dopo aver aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile) con uno smartphone o un tablet Samsung bisogna andare in Impostazioni > Schermo > Barra di navigazione e attivare l’opzione Cerchia e cerca.

Nel caso in cui venga visualizzato il messaggio “Ricerca dello schermo non disponibile” è necessario andare in Impostazioni > Applicazioni > Scegli applicazioni predefinite > App assistente digitale > Attiva Analisi immagini sullo schermo. Per l’attivazione della funzione è necessario tenere premuto il tasto Home e poi cerchiare o toccare con il dito la porzione di schermo su cui si desidera utilizzare la funzione AI.

A questo punto, basta effettuare uno swipe dal basso verso l’alto per andare a esplorare i risultati della ricerca effettuata dall’intelligenza artificiale.