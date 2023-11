Fonte foto: Samsung

Il programma di aggiornamento degli smartphone e dei tablet Galaxy di Samsung ad Android 14 con la nuova One UI 6 è iniziato già da alcune settimane. I primi smartphone a ricevere l’update sono stati i top di gamma Galaxy S23, S23+ e il più grande S23 Ultra.

Nel corso dei prossimi tre mesi, fino a febbraio 2024, Android 14 arriverà su diversi dispositivi Galaxy. La conferma arriva direttamente da Samsung che ha fornito anche indicazioni precise sulle tempistiche di rilascio degli aggiornamenti per i suoi smartphone e tablet Galaxy.

Android 14 è in arrivo sui Samsung Galaxy

Come rivelato da Sammobile, tramite l’app Samsung Members, la casa coreana ha pubblicato una vera e propria tabella di marcia per la campagna di aggiornamento ad Android 14 dei suoi Galaxy, confermando sia i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento che il mese in cui è previsto il rollout.

In totale, ci sono decine di Galaxy, tra smartphone e tablet, pronti a passare alla nuova versione di Android e alla nuova One UI. I dati forniti si riferiscono alla Germania ma non dovrebbero esserci differenze significative per il mercato italiano.

Il programma degli aggiornamenti

Come detto in apertura, Samsung ha già aggiornato i suoi Galaxy S23. È in fase di rilascio (il rollout è già partito in diversi mercati) anche l’aggiornamento per i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 oltre che per i tablet Galaxy Tab S9.

Proprio in queste ore, inoltre, Android 14 sta iniziando ad arrivare anche sui mid-range Galaxy A34, A54 e A74. Per tutti questi dispositivi, il rollout si completerà entro novembre 2023. Successivamente, Samsung passerà al resto della gamma. A dicembre 2023, infatti, è atteso l’aggiornamento per:

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra (il rollout è già iniziato)

Galaxy S21, FE, S21, S21+ e S21 Ultra (il rollout è già iniziato)

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy A72, A53 5G, A52, A52 5G, A52S 5G, A33 5G, A14, A15 5G

Galaxy M53 5G, M33 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S8 (tutte le versioni)

Toccherà attendere gennaio 2024 per l’aggiornamento di:

Galaxy A23 5G

Galaxy Tab S7 FE e FE 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro e Active 4 Pro 5G

A febbraio 2024, invece, riceveranno aggiornamenti:

Galaxy A13 e A13 5G

Galaxy A04s

Galaxy M23 5g

Galaxy M13

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

L’elenco potrebbe subire delle variazioni nel corso delle settimane. Samsung, in ogni caso, punta a completare il rollout di Android 14 con One UI 6 per la gamma di dispositivi supportati nel giro di pochi mesi.