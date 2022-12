Quando arriva Xiaomi 13 in Italia

I due nuovi telefoni premium Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro presentati ufficialmente qualche giorno fa in Cina potrebbero debuttare presto anche in Italia. Lo scrive Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi in un tweet in cui anticipa: "Presto lanceremo la serie Xiaomi 13 sui mercati internazionali!. Resta sintonizzato!".

Resta da capire cosa Jun intenda per presto e quando effettivamente i due telefoni tanto attesi anche in Italia, dove la nuova gamma Xiaomi 13 probabilmente sarà un successo visto che segue la gamma Xiaomi 12, apprezzatissima nel nostro Paese in tutti i suoi (tanti) modelli, fatta eccezione per il mai arrivato Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 13 e 13 Pro: caratteristiche tecniche

Entrambi i dispositivi top di gamma Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono dotati del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, di 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. La base tecnica non cambia tra i due modelli, mentre cambiano altri componenti importanti come schermo e fotocamere.

I display sono di tipo AMOLED, con ben 1.900 nit di luminosità di picco, ma le dimensioni sono diverse: 6,73 pollici per lo Xiaomi 13 Pro e 6,36 pollici per lo Xiaomi 13.

Anche il comparto fotografico varia tra Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13. Il primo conta su un sensore principale Sony IMX989 da un pollice da 50 MP con stabilizzatore ottico Hyper OIS, zoom ottico da 50 Mp e ultra grandangolare da 50 MP.

Il secondo ha un sensore principale Sony IMX800 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Su entrambi i telefoni il sensore anteriore è da 32 MP.

Diverse anche le batterie: quella di Xiaomi 13 Pro ha una capacità di 4.820 mAh e ricarica rapida da 120W (wireless da 50 W e inversa a 10W), mentre quella di Xiaomi 13 ha una capacità di 4.500 mAh e ricarica rapida da 67W ((wireless da 50 W e inversa a 10W).

Xiaomi 13 e 13 Pro: quanto costeranno

I prezzi internazionali di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro non sono stati ancora rivelati, ma è logico che saranno superiori a quelli cinesi e anche di un bel po’, a causa dei costi di importazione e delle tasse nettamente superiori, almeno se parliamo di mercato italiano. Questi sono i prezzi cinesi:

Xiaomi 13 Pro 12/512 GB: 6.299 yuan (circa 858 euro)

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB: 5.799 yuan (circa 790 euro)

Xiaomi 13 Pro 8/128 GB: 4.999 yuan (circa 681 euro)

Xiaomi 13 Pro 8/256 GB: 5.399 yuan (circa 736 euro)

Xiaomi 13 12/512 GB: 4.999 yuan (circa 681 euro)

Xiaomi 13 8/128 GB: 3.999 yuan (circa 545 euro)

Xiaomi 13 8/256 GB: 4.299 yuan (circa 586 euro)

Xiaomi 13 12/256 GB: 4.599 yuan (circa 627 euro)

Per farci un’idea dei possibili prezzi italiani, ricordiamo quelli degli Xiaomi 12 e 12 Pro al loro debutto nel nostro Paese nel marzo 2022: