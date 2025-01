Samsung ha presentato ufficialmente la nuova serie Galaxy S25, composta dai modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Questi smartphone rappresentano un passo avanti significativo per il marchio, grazie all’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale avanzate e a un hardware rinnovato. Con prestazioni superiori, un design ottimizzato e funzionalità che puntano sulla personalizzazione, la serie Galaxy S25 mira a ridefinire l’esperienza mobile.

Specifiche tecniche e prestazioni

Alla base di tutti i modelli Galaxy S25 troviamo il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, sviluppato in collaborazione con Qualcomm per garantire prestazioni di alto livello. Questo chip offre miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, con un aumento del 40% nelle performance dell’unità di elaborazione neurale (NPU) e un incremento del 37% nella potenza della CPU. La GPU, dotata di ray tracing avanzato, è stata pensata per gli appassionati di gaming, garantendo una grafica più fluida e realistica.

Il Galaxy S25 Ultra si distingue per il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Gli altri modelli, Galaxy S25 e Galaxy S25+, offrono rispettivamente display da 6,2 e 6,7 pollici, mantenendo la stessa qualità di immagine e fluidità.

Dal punto di vista dell’autonomia, la serie garantisce batterie di lunga durata. Il modello Ultra monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W, mentre le versioni S25 e S25+ offrono rispettivamente batterie da 4.000 e 4.900 mAh, con supporto alla ricarica wireless e alla condivisione di energia tra dispositivi.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI

Fotocamere e funzionalità fotografiche

La fotografia è uno dei punti di forza della serie Galaxy S25. Il modello Ultra dispone di una configurazione avanzata con un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e un’ultragrandangolare da 50 MP. Le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità sono state ulteriormente migliorate grazie al ProVisual Engine, che utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore e ottimizzare la nitidezza.

Anche i modelli Galaxy S25 e S25+ offrono configurazioni di alto livello, con un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP. La registrazione video in HDR a 10 bit è disponibile su tutti i modelli, permettendo di catturare una gamma cromatica più ampia e dettagli più precisi.

Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI

Software e intelligenza artificiale

La nuova interfaccia One UI 7, basata su Android 15, rappresenta un altro elemento distintivo. Samsung ha puntato sull’integrazione dell’AI per rendere gli smartphone più intuitivi e personalizzati. Grazie a strumenti come Gemini, gli utenti possono eseguire operazioni complesse con semplici comandi vocali, passando fluidamente tra diverse applicazioni. Inoltre, la serie Galaxy S25 introduce funzionalità come il riconoscimento contestuale, che consente di ottimizzare le operazioni quotidiane, dalla ricerca di immagini specifiche all’organizzazione del calendario.

Per quanto riguarda la sicurezza, Samsung ha implementato un sistema di crittografia post-quantistica, garantendo una protezione dei dati a prova di futuro. L’ecosistema Knox Matrix aggiunge un ulteriore livello di controllo, monitorando lo stato di sicurezza di tutti i dispositivi connessi.

Design e sostenibilità

La serie Galaxy S25 non si limita a migliorare le prestazioni, ma introduce anche un design più raffinato e sostenibile. Il Galaxy S25 Ultra è realizzato in titanio e Corning Gorilla Glass Armor 2, materiali che combinano resistenza e leggerezza. I modelli Galaxy S25 e S25+ includono componenti realizzati con materiali riciclati, come alluminio e cobalto, sottolineando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale.

Samsung garantisce inoltre una lunga durata del software, offrendo sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza. Per chi desidera una maggiore tranquillità, è disponibile il servizio Samsung Care+, che copre eventuali danni accidentali.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI

Prezzi e disponibilità

I nuovi Galaxy S25 saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal 22 gennaio 2025. I prezzi partono da 929 euro per il modello base Galaxy S25 con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il Galaxy S25+ viene proposto a partire da 1.189 euro, mentre il modello Ultra raggiunge i 1.499 euro nella configurazione con 256 GB di storage.

Samsung offre promozioni iniziali che consentono di ottenere il doppio dello spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi, valide per acquisti effettuati entro il 6 febbraio 2025. Gli utenti che scelgono la versione Ultra possono inoltre accedere a sei mesi di Gemini Advanced e 2 TB di archiviazione cloud inclusi nel prezzo.

Con la serie Galaxy S25, Samsung punta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone, offrendo un prodotto che unisce innovazione tecnologica, prestazioni elevate e un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità.

Dettaglio prezzi Samsung Galaxy S25

Tutti i modelli di Galaxy S5 verranno offerti in molteplici tagli di memoria, con diverse promozioni che saranno valide dopo il periodo di lancio, per circa due settimane. Per entrare nello specifico dei singoli modelli, questi sono i dettagli:

Galaxy S25 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.109

Galaxy S25+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.189

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.309

Galaxy S25 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.499

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.619

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.859