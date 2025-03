Samsung Galaxy S25 Edge sarà sottilissimo ma anche molto resistente

Fonte foto: Samsung Galaxy S25 Edge

Il Samsung Galaxy S25 Edge, l’ultimo modello della serie S25, è stato annunciato al pubblico durante l’evento Unpacked di gennaio e al Mobile World Congress 2025 di Barcellona.

Samsung non ha ancora rivelato tutti i dettagli tecnici e le specifiche dei materiali utilizzati, aumentando l’hype su questo modello che dovrebbe arrivare sul mercato per aprile o maggio. Un alto dirigente dell’azienda sudcoreana, però, ha fornito alcune informazioni molto interessanti su come sarà Samsung Galaxy S25 Edge.

Galaxy S25 Edge: focus sulla resistenza

Annika Bizon, VP of Product and Marketing di Samsung UK, ha dichiarato che la resistenza è una caratteristica fondamentale del Galaxy S25 Edge.

Samsung è consapevole dei rischi associati alla creazione di uno smartphone ultra-sottile, in particolare della sua potenziale fragilità. Per affrontare questo problema, Samsung potrebbe aver impiegato materiali non convenzionali. Si ipotizza che il pannello posteriore possa essere realizzato in ceramica anziché in vetro Gorilla Glass Victus 2.

La ceramica è più resistente del vetro e ha una conduttività termica superiore, il che potrebbe contribuire a dissipare meglio il calore proveniente dal chipset Snapdragon 8 Elite.

Un telaio in Armor Aluminum potrebbe aggiungere ulteriore integrità strutturale. Queste misure mirano a evitare un “bendgate“, come quello che ha afflitto l’iPhone 6 che era così fragile da piegarsi nelle tasche degli utenti.

Galaxy S25 Edge: la scheda tecnica

Il Galaxy S25 Edge si distingue per il suo design sottilissimo, con uno spessore di soli 5,84 mm e un peso di 162 grammi. Queste caratteristiche lo rendono uno degli smartphone più leggeri e compatti sul mercato. Tuttavia, questa leggerezza potrebbe comportare alcune rinunce.

Ad esempio, si prevede una batteria da 3.900 mAh, inferiore rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy S25 e ai 4.900 mAh del Galaxy S25+. Inoltre, il Galaxy S25 Edge potrebbe avere solo due fotocamere posteriori, rispetto alle tre dei modelli S25 e S25+.

Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite, probabilmente ottimizzato per Galaxy.

Galaxy S25 Edge: quanto costerà

Il prezzo del Galaxy S25 Edge dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S25+, che è stato lanciato a 1.129 euro. Tuttavia, questo prezzo potrebbe far discutere, dato che il Galaxy S25+ offre più funzionalità hardware.

Samsung sta esplorando un nuovo segmento di mercato con il Galaxy S25 Edge, rivolgendosi a chi desidera uno smartphone compatto e minimalista. La presentazione ufficiale del Galaxy S25 Edge potrebbe avvenire il 16 aprile, durante un nuovo evento Samsung Unpacked.