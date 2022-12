Quando esce Daisy Jones and The Six

Dalla penna di Taylor Jenkins Reid al catalogo di Prime Video. È stata annunciata la data di uscita della nuova e attesissima serie Daisy Jones & The Six, basata sull’omonimo romanzo bestseller uscito in Italia nel 2020, edito da Sperling & Kupfer. Il libro di Reid, che ha riscosso un grande successo internazionale, racconta l’ascesa e la caduta di una famosa rock band nata dalla fervida immaginazione della scrittrice e chiamata, appunto, Daisy Jones & The Six. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie tv di prossima uscita.

Daisy Jones & The Six: la trama

La serie, un musical-drama, è composta da dieci episodi e girata con uno stile documentaristico, con interviste e materiale di repertorio costruiti appunto per alimentare il mito della rock band protagonista della storia, che esiste però solo nella finzione letteraria (e presto anche televisiva).

Nel 1977 i Daisy Jones & The Six sono nel punto più alto della loro carriera: finalmente uscita dall’anonimato, sta riscuotendo un enorme successo internazionale. La band è guidata dai carismatici cantanti Daisy Jones e Billy Dunne: lei borghese e sofisticata, lui con un passato difficile. Dopo un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, però, il gruppo sparisce e non se ne sa più nulla per anni.

Cosa è successo ai Daisy Jones & The Six? La risposta a questa domanda arriva a decenni di distanza dal 1977, quando la band decide finalmente di raccontare la verità e le dinamiche che hanno portato alla sua implosione proprio nel momento in cui si trovavano all’apice del successo.

Daisy Jones & The Six: il cast

Riley Keough (la nipote di Elvis) interpreta la protagonista Daisy Jones, mentre Sam Claflin (già visto in Hunger Games) è Billy Dunne. Nel cast di Daisy Jones & The Six ci sono poi Camila Morrone (che veste i panni di Camila Dunne), Will Harrison (che sarà Graham Dunne), Suki Waterhouse (Karen Sirko), Josh Whitehouse (Eddie Roundtree) e Sebastian Chacon (Warren Rhodes). Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price. È prevista la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

La serie è stata creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber sulla base del romanzo di Taylor Jenkins Reid, che ha partecipato al progetto per Prime Video in veste di produttrice. La regia dei primi cinque episodi è di James Ponsoldt (che è anche executive producer), Nzingha Stewart ne ha diretti quattro e Will Graham (anche lui executive producer, con Scott Neustadter) uno. Gli altri executive producer della serie sono Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion.

Daisy Jones & The Six in streaming

La miniserie Daisy Jones & The Six esce su Prime Video il 3 marzo 2023, con nuovi episodi rilasciati ogni venerdì fino al finale del 24 marzo.

