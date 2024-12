Surface, è in arrivo la stagione 2 del thriller psicologico

Fonte foto: Apple TV+

Il thriller psicologico Surface, interpretato e prodotto esecutivamente da Gugu Mbatha-Raw, torna fra pochi mesi con una seconda stagione su Apple TV+. Nei nuovi episodi la protagonista Sophie (che ha appunto il volto di Mbatha-Raw) continuerà la sua missione per trovare risposte sulla sua vita e su ciò che le è successo nella sua città natale, Londra, dopo aver perso completamente i ricordi. Creata da Veronica West, la seconda stagione è prodotta esecutivamente da Hello Sunshine di Reese Witherspoon.

Il cast e le prime immagini di Surface stagione 2

Oltre alla già citata Gugu Mbatha-Raw, la seconda stagione di Surface ha ancora come protagonisti Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady.

Nel cast della stagione 2 ci sono anche alcune new entry, tra cui il candidato all’Emmy Award Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto.

Verionica West è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Reese Witherspoon e Lauren Neustadter sono produttrici esecutive per conto di Hello Sunshine. I registi della seconda stagione includono invece Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller e Alrick Riley.

Voici plus de photo de la saison de Surface, à partir du 21 février sur Apple TV+ ! 📸🔜 pic.twitter.com/GHnwzvzDAP — Apple TV+ Fr Actu (@AppleTVPlusFrA) December 3, 2024

La trama di Surface stagione 2

Dopo aver subito un grave trauma che l’ha privata dei suoi ricordi, Sophie mette insieme i pochi indizi a disposizione per ricostruire la sua storia. Facendo affidamento anche sulle risorse rubate per inserirsi nell’élite britannica, la donna scopre un possibile con una bellissima ereditiera.

Le cose cambiano completamente, però, quando Sophie viene contattata da un giornalista insieme al quale stava lavorando per denunciare uno scandalo sconvolgente che riguarda proprio alcune pericolose persone a cui la protagonista più recentemente si è avvicinata.

Quando Sophie si ricorda improvvisamente di questa parte del suo passato, ogni cosa è rimessa in discussione. Le nuove puntate della serie tv racconteranno quindi il proseguimento della missione londinese della donna, determinata a scoprire la verità e i segreti del suo passato.

Surface, il riassunto della prima stagione

In attesa dell’uscita della seconda stagione, si può recuperare in streaming il primo ciclo di episodi: è disponibile su Apple TV+. In alternativa, la piattaforma ha messo a disposizione del pubblico un breve video recap di quanto accaduto nella stagione 1.

La prima stagione è uscita nell’estate 2022 e a dicembre dello stesso anno era stato annunciato il rinnovo.

Quando esce Surface stagione 2

La seconda stagione di Surface sarà composta da otto episodi e sarà presentata in anteprima mondiale su Apple TV+ venerdì 21 febbraio 2025.

È prevista l’uscita di nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale della stagione 2 che sarà disponibile sulla piattaforma dall’11 aprile 2025.