Quando esce il finale di Non ho mai...

Anche le storie più belle prima o poi devono finire. È il caso di Non ho mai… (il titolo originale è Never Have I Ever), deliziosa serie teen Netflix che presto si chiuderà con la quarta e ultima stagione. La piattaforma di streaming ha recentemente annunciato la data di uscita ufficiale degli episodi finali, fornendo anche qualche anticipazione su cosa accadrà nella trama. Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, la storia ha per protagonista Devi (interpretata da Maitreyi Ramakrishnan), un’adolescente indiana-americana alle prese con problemi famigliari, sentimentali e scolastici tipici della sua età.

Non ho mai…: dove eravamo rimasti

Nelle stagioni precedenti di Non ho mai… Devi ha vissuto una serie di vicissitudini sentimentali ricche di colpi di scena, baci, infatuazioni e cuori spezzati. Inizialmente la ragazza si è invaghita di Paxton (Darren Barnet), il classico "bello e impossibile", per poi avvicinarsi al dolce e complicato Ben (Jaren Lewison).

Dopo aver rotto con Paxton, ormai uscito di scena, e anche con Des (Anirudh Pisharod), il ragazzo indiano con il quale ha avuto una relazione segreta, Devi è in crisi: rimasta l’unica del suo gruppo di amiche a non avere ancora perso la verginità. La situazione la getta nello sconforto più totale, tanto che Devi arriva a bussare alla porta di Ben pur di vivere la tanto agognata "prima volta".

Anticipazioni sulla quarta stagione

Cosa accade nella quarta stagione di Non ho mai…? Non è chiaro se l’incontro con Ben abbia portato da qualche parte, ovvero se Devi abbia effettivamente perso la verginità con lui. È probabile, ma gli spettatori lo scopriranno con certezza nella nuova stagione. Intanto, però, una cosa è sicura: nella vita di Devi c’è un nuovo ragazzo, lo skater belloccio Ethan, interpretato da Michael Cimino (una new entry del cast).

Come riporta Deadline, inoltre, è confermato che nel corso della stagione 4 avrà luogo un matrimonio. I nomi degli sposi, però, sono ancora un mistero. A convolare a nozze potrebbero essere Kamala, la cugina di Devi, e Manish; oppure Eleanor e Trent.

Ma ci sono anche altre ipotesi plausibili: la sposa potrebbe infatti essere la dottoressa Vishwakumar, che in questa stagione incontra un nuovo amore (che avrà il volto di Ivan Hernandez), oppure Nirmala, il cui cuore inizierà a battere per il personaggio interpretato da Jeff Garlin. Insomma, Devi non sarà sicuramente l’unico personaggio della serie la cui vita sentimentale, nel corso dei prossimi episodi, subirà qualche notevole scossone!

Quando esce Non ho mai… 4

La stagione finale di Non ho mai… arriva su Netflix l’8 giugno 2023. Le precedenti stagioni sono già disponibili in streaming sulla stessa piattaforma. La serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group. I creatori della serie Mindy Kaling e Lang Fisher sono anche executive producers, mentre Fisher è anche showrunner.