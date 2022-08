Quando esce il prequel di Supernatural

Tra le varie novità in arrivo in autunno, ce n’è una che renderà particolarmente felici i fan di Supernatural. A ottobre è infatti fissata la data di uscita del prequel della serie, intitolato The Winchesters. Targata CW, la storia ha per protagonisti John e Mary, genitori di Dean e Sam Winchester.

Supernatural è una popolarissima serie statunitense creata da Eric Kripke e prodotta dal 2005 al 2020, per un totale di quindici stagioni e la cui storia è da considerarsi conclusa definitivamente. The Winchesters è l’unico spin-off mai realizzato fino a questo momento e, dato che la serie originale è molto amata, le aspettative degli spettatori non possono che essere elevate. I protagonisti sono i fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles, che sono cacciatori di demoni e creature paranormali. Nel prequel però, come detto, il focus su sposta sui loro genitori.

Di cosa parla The Winchesters

Il prequel, che ha per narratore la voce di Dean Winchester, racconta il primo incontro e la storia d’amore tra John Winchester e Mary Campbell. Tutto inizia quando John, di ritorno dalla guerra del Vietnam, inizia a indagare sul passato di suo padre. Durante questa missione la sua strada si incrocia con quella di Mary, una cacciatrice di demoni che è a sua volta sulle tracce del padre scomparso.

I due decidono quindi di unire le forze e, affiancati anche da altri compagni, scoprono che le rispettive famiglie nascondo più di un segreto. Sebbene sua madre provi a dissuaderlo, John è determinato a intraprendere la carriera di cacciatore di demoni al fianco di Mary, con l’idea di formare una nuova famiglia insieme.

Il cast di The Winchesters

Il cast di The Winchesters include Drake Rodgers e Meg Donnelly, che interpretano rispettivamente John e Mary. Ci sono poi Nida Khurshid nel ruolo di Latika, Jonathan "Jojo" Fleites in quello di Carlos, Bianca Kajlich in quello della madre di John e Demetria McKinney in quello di Ada.

Latika è una giovane e coraggiosa cacciatrice che sta imparando il mestiere, mentre Carlos è un uomo molto sicuro di sé e competente nella caccia ai demoni, che sa portare un tocco di positività nel gruppo.

Quando e dove vedere The Winchesters

The Winchesters debutta l’11 ottobre 2022 negli Stati Uniti, mentre non è ancora stata annunciata la data di uscita in Italia né la piattaforma che potrebbe ospitare la versione doppiata in italiano.

Supernatural si può vedere in streaming su Prime Video, mentre è possibile che il prequel venga trasmesso nei prossimi mesi da Rai 4 (che aveva già mandato in onda anche la serie originale) oppure, previo accordo tra le parti, da Sky e in streaming su NOW.