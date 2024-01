Quando esce il rap show Nuova Scena

Fonte foto: Netflix/Karimelmaktafi

Sono state annunciate in questi giorni le tre date di uscita di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap condotta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Prodotto da Fremantle e in uscita fra poche settimane su Netflix, lo show è una novità per il pubblico italiano: si tratta infatti del primo adattamento italiano di un format originale Netflix ed esistono già le versioni statunitense e francese, che hanno riscosso grande successo. Nuova Scena Italia punta a individuare i giovani e (per ora) sconosciuti protagonisti che segneranno la scena rap italiana. Per il migliore talento della prossima generazione c’è in palio un premio da centomila euro.

Nuova Scena Rap, cos’è e come funziona

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia sarà composto in tutto da otto episodi, divisi in tre parti che corrispondono alle altrettante fasi dello show-competizione messo a punto da Netflix.

Nella prima parte (ovvero gli episodi 1, 2, 3 e 4) Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain gireranno Roma, Napoli e Milano, ovvero le tre città più significative per la scena rap italiana, alla ricerca di talenti da scoprire.

Nella seconda parte (episodi 5, 6 e 7) i giovani rapper italiani coinvolti nello show-competizione dovranno dimostrare di avere il talento e la stoffa per far parte di questo mondo: si sfideranno dunque con prove di freestyle, rap battle e videoclip, inoltre si metteranno alla prova con un featuring con alcune tra le principali rapstar italiane. I nomi di queste star non sono ancora noti, ma saranno annunciati prossimamente.

Infine, la terza parte dello show (episodio 8) sarà la gara finale tra i tre artisti più meritevoli della competizione, che a quel punto saranno chiamati a presentare il proprio brano originale. Chi sarà il vincitore, ovvero la prossima rapstar italiana?

I giudici di Nuova Scena Rap Italia

A guidare lo show e a decidere chi tra i giovani rapper partecipanti ha davvero talento saranno i tre giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Al loro fianco ci saranno però anche altri grandi nomi del rap italiano, il cui parere contribuirà a definire l’esito della competizione.

Tra gli ospiti dello show ci saranno ad esempio Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Altri nomi di livello saranno annunciati prossimamente.

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti, Chiara Guerra, Vincenzo Majorana e Marina Pagliari. La regia è di Alessio Muzi.

Quando esce Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia

I primi quattro episodi di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia usciranno su Netflix lunedì 19 febbraio. Gli episodi 5, 6 e 7 saranno disponibili lunedì 26 febbraio, mentre la finale (episodio 8) sarà disponibile da lunedì 4 marzo.