Nuova scena, la competizione rap di Netflix torna con la stagione 2

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono pronti per la seconda edizione di Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, talent show per individuare i nuovi talenti del rap

Fonte foto: Netflix

Torna nel 2025 su Netflix Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione che si propone di cercare e premiare le nuove promesse del mondo rap italiano. A vestire i panni dei giudici nei nuovi episodi saranno ancora Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, già protagonisti nella stessa veste della prima stagione di questo show prodotto da Fremantle e uscito su Netflix a febbraio 2024. Il successo della prima edizione italiana del programma è stato notevole: gli inediti dei partecipanti, incluse le original tracks dei primi cinque classificati, hanno superato i 680 milioni di stream tra tutte le piattaforme musicali e social.

Annunciata la seconda edizione italiana di Nuova Scena

Il vincitore della prima edizione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è stato Kid Lost, ma la popolarità ha investito anche chi in classifica si è fermato qualche posizione più in basso. Elmatadormc7, ad esempio, cioè il terzo classificato della prima edizione, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro per il suo singolo El Matador.

C’è insomma da aspettarsi che in molti vorranno provare a replicare questo successo e per questo Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, più esigenti che mai, andranno a caccia dei migliori talenti emergenti italiani, ma non solo entro i confini dello Stivale. I tre giudici hanno annunciato la seconda edizione in un video diffuso in questi giorni da Netflix:

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia 2, prodotto da Fremantle Italia, è scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari. La regia è di Alessio Muzi. Il format, che è un’idea originale di Netflix, ha già riscosso grande successo anche nelle edizioni statunitense e francese.

Come funziona il reality-talent Nuova Scena Italia

Anche questa seconda stagione sarà composta da otto episodi, divisi in tre parti. Nei primi quattro episodi i tre giudici seguiranno i casting organizzati in diversi luoghi, che a quanto pare non sono soltanto grandi città. «Da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia», dice Netflix in una nota stampa, «fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra».

I rapper che supereranno questa prima fase di audizioni verranno messi alla prova con sfide sempre più difficili: battle di freestyle, videoclip e featuring, spesso al fianco di alcuni dei nomi di spicco dell’attuale scena italiana. Questa parte del talent show verrà mostrata nelle puntate 5, 6 e 7.

Chi supera questa seconda fase accede alla finale, al termine della quale si individuerà il prossimo talento della nuova scena rap italiana. Per lui o lei ci sono in palio 100mila euro.

Quando esce Nuova Scena Italia stagione 2

I primi quattro episodi di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia 2 saranno disponibili dal 31 marzo 2025 su Netflix. Gli episodi 5, 6 e 7 arrivano sulla piattaforma il 7 aprile, mentre il finale è atteso per il 14 aprile 2025.