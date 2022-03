Quando esce la nuova stagione di Non ho mai...

Su Netflix gli spettatori stanno ancora aspettando l’arrivo della terza stagione di Non ho mai…, ma intanto i creatori della serie Mindy Kaling and Lang Fisher si sono già proiettati nel futuro. Come annunciato pochi giorni fa, la serie è infatti stata rinnovata anche per una quarta e ultima stagione.

Non ho mai… (il titolo originale è Never Have I Ever) è una serie tv statunitense di genere comedy e adolescenziale che ha debuttato su Netflix nel 2020: al momento sono disponibili due stagioni. La protagonista è una ragazza indiana americana di nome Devi che frequenta il secondo anno di liceo. La sua ambizione è eccellere e conquistare una posizione di prestigio tra i suoi coetanei, destando anche l’interesse di qualche ragazzo… ma non è un obiettivo facile da raggiungere. Anzi, a renderle la vita difficile e ingarbugliata contribuiscono gli amici, la famiglia, la scuola e anche i sentimenti.

Il cast: chi recita in Non ho mai…

La protagonista di Non ho mai…, Devi, è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan: nella seconda stagione l’abbiamo vista confrontarsi con un nuovo amore, con una nuova compagna di classe e spesso e volentieri con la madre, con la quale il rapporto è costantemente fonte di scontri e malcontento.

Nel cast ci sono anche Ramona Young, Lee Rodriguez, Poorna Jagannathan, Richa Shukla Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Benjamin Norris, Martin Martinez, Adam Shapiro e Niecy Nash.

Le prossime stagioni di Non ho mai…

La terza stagione di Non ho mai… non ha ancora un data di uscita ufficiale, ma con ogni probabilità sarà disponibile su Netflix nel corso dell’estate del 2022. La quarta stagione invece, che sarà anche quella finale, stando alle indiscrezioni potrebbe essere distribuita nel corso del 2023.

Spiegando le ragioni della scelta di non andare oltre la quarta stagione Erin Underhill, presidente Universal Television, ha detto che le sarebbe piaciuto che il viaggio di Devi andasse avanti per sempre, ma che, proprio come la scuola superiore, ogni cosa ha la sua fine. E, ha aggiunto, la chiusura della serie sarà ricca di risate e di lacrime.

Ramakrishnan, l’attrice che interpreta la protagonista, in occasione dell’annuncio della quarta e ultima stagione ha pubblicato sui suoi canali social un ringraziamento ai fan, dicendosi orgogliosa del progetto e assicurando che darà tutto per il gran finale.

Le due stagioni della serie attualmente disponibili su Netflix hanno ricevuto recensioni positive sia dal pubblico sia dalla critica: sono composte da dieci episodi ciascuna, della durata di circa 30 minuti. Presto scopriremo se anche le prossime due stagioni si manterranno sullo stesso standard.