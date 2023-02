Quando esce la seconda stagione di Incastrati

Era stata annunciata da tempo e finalmente sta per arrivare: la seconda stagione di Incastrati è attesa a brevissimo su Netflix. Anche nei nuovi episodi la comicità travolgente di Ficarra e Picone tornerà ad allietare il pubblico. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, la seconda stagione della serie, fortunato esordio del duo comico italiano nel mondo della serialità, è scritta sempre da Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Il cast di Incastrati 2

Anche nella seconda stagione di Incastrati il duo composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone non si limita a ricoprire il ruolo dei protagonisti, che anche nella finzione della serie si chiamano Salvo e Valentino. I due sono anche dietro la macchina da presa in qualità di registi e sceneggiatori.

Nella seconda stagione, poi, torna il cast principale già conosciuto negli episodi della prima stagione. Ci sono Anna Favella (che interpreta Ester), Marianna di Martino (nei panni di Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto "Cosa Inutile") w Maurizio Marchetti (Portiere Martorana).

Completano il cast Domenico Centamore (che interpreta Don Lorenzo, soprannominato "Primo Sale"), Sergio Friscia (Sergione), Mary Cipolla (Signora Antonietta) e Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).

La trama di Incastrati 2

Cosa accadrà in Incastrati 2? La trama riprenderà esattamente laddove si era interrotta con il finale della prima stagione, riproponendo il mix tra comicità e dinamiche tipiche del thriller che si è già rivelato vincente nei primi episodi. I protagonisti Salvo e Valentino si ritrovano ancora "incastrati" in una serie di vicende che non solo mettono a rischio la loro vita, ma dalla quale è molto difficile uscire senza ferire i sentimenti delle persone che amano.

La situazione è già parecchio complicata, insomma, ma a peggiorare le cose ci penseranno una sequenza infinita di colpi di scena e anche un duplice omicidio. Dietro questo doppio delitto si nasconde un uomo misterioso che segna un’ulteriore novità della seconda stagione: l’ingresso in scena (e nella trama) di malavitosi stranieri. Mentre le indagini sul caso dell’omicidio Gambino procedono senza trovare soluzioni, i rapporti di coppia fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne diventano sempre più burrascosi. Come uscirne?

Incastrati 2 in streaming

La seconda stagione di Incastrati è composta da sei episodi e arriva il 2 marzo solo su Netflix. Per ripassare la trama prima dell’uscita dei nuovi episodi è possibile rivedere la prima stagione, sempre disponibile sulla piattaforma di streaming.