Quando esce la seconda stagione di Prisma?

Fonte foto: Prime Video

Sapevamo da tempo che sarebbe tornata, ma adesso abbiamo una data ufficiale. Mancano ormai solo un paio di mesi all’uscita su Prime Video della seconda stagione di Prisma, la serie young adult Original italiana ideata da Alice Urciolo e Ludovico Bessegato. La prima stagione ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel settembre 2022, riscuotendo subito un certo successo: non ha quindi stupito nessuno la decisione di rinnovare la serie tv per una seconda stagione, le cui riprese si sono svolte nell’estate 2023. Solo in questi giorni però Prime Video ha diffuso le prime foto della seconda stagione e la data di uscita ufficiale.

Il cast di Prisma stagione 2

Prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions, in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Prisma è diretta da Ludovico Bessegato, che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesca Scialanca, e vedrà il ritorno del cast corale che ha già conquistato il pubblico nel primo ciclo di episodi.

Tornerà dunque Mattia Carrano nel doppio ruolo di Andrea e Marco, i due gemelli identici nell’aspetto, ma profondamente diversi uno dall’altro, che nel corso della prima stagione hanno compiuto un gioioso e movimentato viaggio alla scoperta di sé stessi.

Ci saranno anche Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood e Matteo Scattaretico. Completano il cast Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia Del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni.

Trama e anticipazioni di Prisma 2

La seconda stagione di Prisma continuerà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi e ragazze di Latina alle prese con alcune questioni cruciali dell’adolescenza, legate soprattutto a identità di genere, sessualità e relazioni, ma anche a bullismo, autolesionismo e accettazione di sé stessi. La trama della stagione 2 riprenderà da dove si era interrotta con il finale della prima stagione.

Nell’ultima puntata Daniele scopre che la ragazza misteriosa con cui ha chattato, in un lungo e appassionato corteggiamento virtuale, è in realtà il suo amico Andrea. Il pubblico non ha ancora avuto modo di sapere se i due ragazzi sono effettivamente scesi dal pullman insieme oppure no. La seconda stagione approfondirà dunque le conseguenze di questa scoperta che, inevitabilmente, porterà Daniele a mettersi in discussione e a leggere con attenzione le emozioni contrastanti che lo abitano.

Quando esce Prisma 2 in streaming

La seconda stagione di Prisma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 giugno 2024. Le otto puntate che compongono la prima stagione sono sempre disponibili sulla piattaforma di streaming, mentre Beta Film curerà le vendite internazionali sia della prima che della seconda stagione.