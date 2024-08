Quando esce la terza stagione di Dinner Club?

Fonte foto: Prime Video

Uscirà entro la fine di quest’anno su Prime Video la terza stagione di Dinner Club, l’amato show Original italiano condotto da chef Carlo Cracco che esplora la cultura e la gastronomia italiana. Le nuove puntate dell’innovativo food travelogue promettono di replicare la formula vincente che il pubblico ha già apprezzato nelle prime due stagioni, ma con qualche sorpresa nel cast.

Dinner Club 3: chi c’è nel cast

Come già annunciato qualche mese fa, in Dinner Club 3 saranno gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo a mettersi in viaggio con lo chef stellato Carlo Cracco per un nuovo avventuroso e divertente tour culinario in Italia.

In questa edizione, in particolare, a essere protagonisti saranno i gusti tipici del centro e sud Italia. Partendo da Roma e percorrendo l’Appia Antica, infatti, Cracco & co. faranno tappa in Lazio, Campania e Basilicata per poi arrivare in Puglia, a Brindisi, dove quest’estate si sono concluse le riprese. Negli scorsi mesi il cast è stato avvistato anche a Benevento e nella sua provincia, ovvero nel paese di Sant’Agata de’ Goti.

Le novità di Dinner Club 3

A tavola, in questa terza stagione, il pubblico troverà anche i soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. Ferilli ha già fatto parte del cast della prima stagione dello show ed è poi tornata (con Luciana Littizzetto) come socia onoraria nella seconda stagione. La scorsa edizione, di cui si può vedere qui sotto un breve trailer, includeva nel cast anche Albanese.

Un lungo viaggio in giro per l’Italia, ricette indimenticabili e i protagonisti della seconda stagione di Dinner Club vi aspettano dal 17 febbraio 😎 📺 #DinnerClub2 pic.twitter.com/nzZcxBFf0z — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 3, 2023

Nella terza stagione c’è però una novità ulteriore. Oltre alle due guest star e al nuovo cast appena citati, infatti, a cena ci sarà anche un imbucato, ovvero Corrado Guzzanti. Il comico e attore (noto tra le altre cose per Fascisti su Marte, Boris e più di recente per il ruolo in Call My Agent – Italia) parteciperà al Dinner Club nel ruolo di osservatore speciale.

Ideato e prodotto in Italia, Dinner Club 3 è firmato da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. La serie è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti ed è diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Quando esce Dinner Club 3 in streaming

La terza stagione di Dinner Club uscirà il 21 novembre 2024 in esclusiva su Prime Video, piattaforma di streaming sulla quale sono già disponibili le precedenti due stagioni.