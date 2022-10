Quando esce La vita bugiarda degli adulti

Una nuova opera di Elena Ferrante, celebre scrittrice italiana dall’identità sconosciuta, sta finalmente per diventare una serie tv. Parliamo di La vita bugiarda degli adulti, tratta dall’omonimo romanzo e presto presentata in formato seriale per Netflix.

La notizia circola da molto tempo, ma solo di recente è stata annunciata ufficialmente la data del debutto sulla piattaforma di streaming: inizialmente si credeva che la nuova e attesissima serie sarebbe arrivata entro la fine del 2022, ma non sarà così.

La vita bugiarda degli adulti: la trama

Prodotta da Fandango e diretta da Edoardo De Angelis, la serie è ambientata negli anni Novanta a Napoli e ha per protagonista Giovanna, una ragazza che si trova a vivere il delicato e complesso passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, per giunta nel contesto di una situazione familiare delicata.

Giovanna oscilla tra due mondi: la "Napoli di sopra", che indossa la maschera della finezza e del benessere, e la "Napoli di sotto", che si finge invece oscena e smodata. Come le due anime della città, anche la protagonista, nel corso della storia, sembra precipitare e poi risalire, senza riuscire a trovare il suo posto nel mondo.

La vita bugiarda degli adulti: il cast

La vita bugiarda degli adulti – che è stata scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis – è interpretata da Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e da Giordana Marengo in quello di Giovanna.

Nel cast ci sono inoltre Alessandro Preziosi (che interpreta Andrea, il padre di Giovanna), Pina Turco (Nella, la madre della protagonista), Rossella Gamba (Angela), Azzurra Mennella (Ida), Raffaella Rea (Costanza), Biagio Forestieri (Mariano), Susy Del Giudice (Margherita), Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e Giovanni Buselli (Roberto).

Elena Ferrante: film e serie in streaming

La vita bugiarda degli adulti andrà presto ad aggiungersi agli altri adattamenti per il cinema e la tv delle opere di Elena Ferrante. Il primo è stato il film L’amore molesto di Mario Martone, uscito nel 1995 e tratto dall’omonimo romanzo: oggi si può noleggiare su Apple TV o Google Play Film.

Il film I giorni dell’abbandono, del 2005 e con la regia di Roberto Faenza, è disponibile su Prime Video. Il film La figlia oscura (2021) è diretto da Maggie Gyllenhaal e può essere noleggiato su Prime Video e Apple TV. Unica serie tv, L’amica geniale (basata sull’omonima tetralogia) è diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher ed è ancora in corso: la prima stagione, del 2018, e le successive si possono recuperare su RaiPlay.

Tutti i romanzi di Ferrante da cui sono tratti questi adattamenti sono pubblicati in Italia da Edizioni E/O.

Quando esce La vita bugiarda degli adulti

La serie tv La vita bugiarda degli adulti è composta da sei puntate e debutterà il 4 gennaio 2023 su Netflix