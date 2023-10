Quando esce Monterossi stagione 2

Fonte foto: Prime Video

Tre ragazzi incrociano i loro destini in piazza Selinunte. Due killer sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino sparito nel nulla. E Carlo Monterossi, in perenne fuga dal cinismo televisivo, cerca un po’ di giustizia. Succede tutto nella seconda stagione di Monterossi, la serie tv di Prime Video con protagonista Fabrizio Bentivoglio di cui è appena stata annunciata la data di uscita. Diretta da Roan Johnson, la stagione 2 è composta da cinque episodi, uno in meno della precedente, ed è tratta dal romanzo "Torto marcio" di Alessandro Robecchi edito da Sellerio Editore.

I libri di Monterossi

Alessandro Robecchi, classe 1960, è un giornalista, autore televisivo e scrittore. L’esordio nella narrativa è avvenuto nel 2014 con il romanzo "Questa non è una canzone d’amore".

La saga letteraria dedicata a Carlo Monterossi è proseguita poi con "Dove sei stanotte" (pubblicato nel 2015), "Di rabbia e di vento" (2016), "Torto marcio" (del 2017: da questo libro è tratta la seconda stagione), "Follia maggiore" (2018), "I tempi nuovi" (2019), "I cerchi nell’acqua" (2020), "Flora" (2021) e "Una piccola questione di cuore" (2022).

La prima stagione di Monterossi, che è arrivata su Prime Video il 17 gennaio 2022, è basata sui romanzi "Questa non è una canzone d’amore" e "Di rabbia e di vento".

Monterossi stagione 2: la trama

La sceneggiatura di Monterossi 2 è firmata dall’autore del libro, Alessandro Robecchi, insieme al regista Roan Johnson e a Davide Lantieri. La serie è prodotta da Palomar in collaborazione con Prime Video. La trama racconta di una serie di omicidi che gettano nel panico Milano: tutti i casi appaiono inspiegabili, ma sono evidentemente collegati da uno strano rituale.

Quando un imprenditore viene freddato sotto casa con due colpi di pistola, infatti, sul cadavere viene trovato un sasso. La stessa pietra viene rinvenuta anche sopra il corpo della seconda e poi della terza vittima. Per il sovrintendente Carella potrebbe trattarsi di una provocazione, mentre per il collega Ghezzi è la firma del killer.

Intanto Flora de Pisis coglie al volo l’occasione per spingere gli ascolti del programma "Crazy Love". Carlo Monterossi, schifato dal cinismo televisivo della conduttrice, si occupa controvoglia del caso: riuscirà anche questa volta a risolverlo?

Il cast di Monterossi 2

Oltre al già citato Fabrizio Bentivoglio, il cast di Monterossi 2 include Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco e Luca Nucera. Tra gli interpreti ci sono inoltre Tommaso Ragno, Francesca Inaudi, Alessandro Fella, Giordana Faggiano, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Keta, Jenny De Nucci, Silvia Briozzo e Giuseppe Ippoliti. Hanno partecipato anche Maria Paiato e Carla Signoris.

Quando esce Monterossi 2

I cinque episodi della seconda stagione di Monterossi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 10 novembre 2023.