Quando esce Road House, il nuovo film con Jake Gyllenhaal

Fonte foto: LAURA RADFORD/AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Nel film del 1989 Road House (in Italia distribuito con il titolo Il duro del Road House) era Patrick Swayze a interpretare il protagonista James Dalton, un buttafuori dal passato oscuro. Nel remake in uscita a breve su Prime Video, intitolato sempre Road House, è invece l’affascinante Jake Gyllenhaal a vestire i panni dell’ex lottatore che inizia a sedare risse in un locale, con conseguenze impreviste e probabilmente letali. Diretto da Doug Liman, già regista di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith, il nuovo film è basato sulla sceneggiatura dell’originale degli anni ’80 firmata da David Lee Henry e Hilary Henkin, ma presenta alcune novità nella trama.

Di cosa parla il film Road House del 2024

Nel film Il duro del Road House del 1989, diretto da Rowdy Herrington, il già famoso James Dalton viene assunto dal proprietario del Double Deuce di Jasper, nel Missouri, per sedare le continue risse e i disordini causati dalla pessima frequentazione del locale.

In Road House del 2024 la trama è ambientata invece nella ben più calda e soleggiata Florida, nello specifico nelle Florida Keys. È qui che l’ex combattente UFC (la Ultimate Fighting Championship, un’organizzazione di arti marziali miste statunitense) Elwood Dalton, che si trova in un momento di crisi da cui non sembra troppo intenzionato a tirarsi fuori, accetta un lavoro come buttafuori in una roadhouse diventata improvvisamente un covo di rissosi e di personaggi poco raccomandabili.

L’ex lottatore riesce particolarmente bene nel suo lavoro, come si intuisce dal trailer del film recentemente distribuito da Prime Video: merito dei suoi riflessi e dei suoi colpi micidiali, distribuiti con un invidiabile aplomb. Dalton però scopre presto che in questo paradiso tropicale non è tutto come sembra e finisce per inimicarsi alcuni famigerati personaggi della zona. A quel punto il protagonista non dovrà più lottare solo per sedare qualche rissa tra ubriachi, ma anche per salvarsi la vita.

Il cast di Road House

Come detto, il protagonista di questo film d’azione adrenalinico è Jake Gyllenhaal, attore noto soprattutto per I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko, Zodiac, Prince of Persia – Le sabbie del tempo e Lo sciacallo – Nightcrawler.

Nel cast del film ci sono anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor, Lukas Gage e Arturo Castro. Completano il gruppo di interpreti B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle e Hannah Lanier.

La sceneggiatura è di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry, che hanno firmato anche il soggetto insieme a David Lee Henry. Prodotto da Joel Silver p.g.a., il film ha come executive producers JJ Hook, Alison Winter, Aaron Auch e Audie Attar.

Quando esce Road House

Il film Road House, che dura poco meno di due ore, esce il 21 marzo 2024 su Prime Video. Sulla stessa piattaforma, per chi fosse interessato, è disponibile in streaming anche il cult del 1989.