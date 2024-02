Quando esce The Boys 4

Fonte foto: Prime Video

Il conto alla rovescia per la quarta stagione di The Boys può finalmente cominciare. Prime Video, infatti, ha da poco annunciato la data di uscita dei nuovi episodi della serie drama già premiata agli Emmy e basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, la serie racconta con tono irriverente cosa accade quando supereroi egoisti e corrotti abusano dei propri poteri, e non certo a fin di bene. Un gruppo di vigilanti (the boys, appunto) è determinato a fermarli: un’impresa non semplice che nella stagione 4 diventa disperata.

The Boys 4: trama e anticipazioni

Nella quarta stagione di The Boys il mondo è a un passo dal baratro. Dopo aver perso il figlio di Becca, che sarà una presenza centrale nei nuovi episodi, Billy Butcher ha visto sfumare il suo ruolo di leader dei The Boys, i cui componenti sono ormai stanchi di sentirsi raccontare bugie. Per di più a Butcher restano pochi mesi di vita.

Intanto, Victoria Neuman è più vicina che mai alla vittoria elettorale e Patriota, che la tiene sotto controllo, sta consolidando ed espandendo il suo potere. Come suggerisce il trailer della quarta stagione, la strategia di Patriota per farsi strada nella politica americana è quella di innescare violenti scontri tra fazioni della popolazione allo scopo di intervenire e risolvere la situazione tra applausi e gradi di esultanza. Se intendono salvare il mondo da un disastro annunciato e fermare Patriota, dunque, i boys protagonisti dovranno trovare un nuovo modo di collaborare.

Gli episodi della stagione 4 sono otto in tutto. I titoli, nella versione originale, sono "Department of Dirty Tricks", "Life Among the Septics", "We’ll Keep the Red Flag Flying Here", "Wisdom of the Ages", "Beware the Jabberwock, My Son", "Dirty Business", "The Insider" e "Assassination Run".

Il cast di The Boys

Nel cast di The Boys tornano gli interpreti già noti al pubblico, tra cui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Le new entry dei nuovi episodi sono Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Tra gli executive producer figurano Garth Ennis e Darick Robertson, già autori del fumetto, ed Eric Kripke, che è anche showrunner. La serie è prodotta in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

Quando esce The Boys 4 in streaming

La quarta stagione di The Boys debutta su Prime Video il 13 giugno 2024 con i primi tre episodi. È prevista poi l’uscita di un nuovo episodio ogni settimana. Il finale di The Boys 4 sarà dunque disponibile da giovedì 18 luglio.

Cosa sappiamo di The Boys 5

Anche se ancora in attesa della quarta stagione, i fan della serie si stanno già interrogando sul suo futuro: The Boys 5 si farà? Ad oggi la conferma ufficiale del rinnovo da parte di Amazon Prime Video non è ancora arrivata, ma la stampa specializzata ha fatto notare che su Production List è comunque indicata una data di inizio delle riprese per la quinta stagione di The Boys. Se questa informazione sarà confermata, il cast della serie dovrebbe quindi tornare sul set tra l’8 e il 22 aprile 2024.