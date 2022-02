Quando esce The Umbrella Academy 3?

Uscirà nel corso del 2022 su Netflix la terza stagione di The Umbrella Academy, serie tv dello showrunner Steve Blackman incentrata sulle vicende di un gruppo di giovanissimi supereroi e tratta dalla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá. La terza stagione sarà basata sulla trama del terzo volume del fumetto.

L’antefatto, nella serie tv The Umbrella Academy, è la nascita, il 1° ottobre 1989, di 43 bambini da altrettante donne che, al momento del travaglio, non avevano mostrato nessun segno di gravidanza. Sette di questi bambini straordinari vengono adottati dal miliardario Reginald Hargreeves, che li addestra come una squadra di supereroi (sono in effetti dotati di super poteri) e dà vita alla Umbrella Academy. I protagonisti della serie sono alcuni di questi bambini – Luther, Diego, Allison, Vanya, Klaus e Numero Cinque – che, ormai cresciuti e dopo aver preso strade diverse, si incontrano di nuovo.

La trama di The Umbrella Academy 3

Nelle prime due stagioni della serie i protagonisti – quasi tutti caratterizzati da atteggiamenti disfunzionali, considerando soprattutto il tipo di infanzia e i traumi che hanno vissuto – hanno messo da parte da parte le proprie divergenze personali e hanno unito le forze per cercare di scoprire la verità dietro l’improvvisa morte del padre adottivo, Reginald.

Nella seconda stagione in particolare ci sono stati combattimenti, colpi di scena e soprattutto viaggi nel tempo, che hanno portato l’Umbrella Academy nel passato fino ai giorni dell’omicidio del presidente J.F. Kennedy. Nell’ultima puntata della seconda stagione i membri dell’Academy riescono a tornare nel presente, ovvero nel 2019, e scoprono che in quello stesso anno, ma in una dimensione parallela, il padre adottivo Reginal è vivo e ha formato la Sparrow Academy. Non solo: anche il fratellastro Ben, in questa realtà parallela, è ancora vivo!

Sarà proprio l’incontro-scontro con la Sparrow Academy il filone narrativo principale della terza stagione, che sarà ambientata all’Hotel Oblivion. Non a caso, nei poster di lancio dei nuovi episodi, distribuiti da Netflix, si vedono i protagonisti a noi già noti ripararsi sotto ampi e sbrindellati ombrelli neri mentre sono sovrastati dall’ombra di numerosi uccelli (sparrow in inglese vuol dire passero).

Il cast di The Umbrella Academy 3

Il cast della terza stagione include Tom Hopper, David Casteñada, Raver Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Elliot Page e Ritu Arya, che interpretano i protagonisti principali.

I membri della Sparrow Academy, invece, saranno interpretati da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. Nel cast dello show torna anche Justin H. Min.

Quando esce The Umbrella Academy 3

La terza stagione di The Umbrella Academy, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere distribuita nell’estate del 2022. La data esatta di uscita, però, non è ancora stata annunciata: sicuramente sarà quest’anno e sarà su Netflix, ma per informazioni più precise non resta che rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori conferme.