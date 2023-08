Quando escono le nuove puntate di DI4RI

Fonte foto: Netflix

La campanella che segna l’inizio delle lezioni sta per suonare: Andrea Arru, Flavia Leone, Fiamma Parente e il resto del gruppo tornano ancora una volta tra i banchi di scuola. Sarà disponibile a settembre su Netflix la seconda stagione di DI4RI, la serie italiana di successo per ragazzi creata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me. Il primo episodio della nuova stagione è stato trasmesso in anteprima ad agosto al Giffoni Film Festival, ma a breve saranno distribuite sulla piattaforma di streaming le prime sette puntate della stagione 2.

Il cast di DI4RI 2

La seconda stagione di DI4RI è diretta da Alessandro Celli, mentre la showrunner è Simona Ercolani. Nei nuovi episodi tornano in scena i già citati giovani protagonisti della serie, che ora fanno parte della 3°D: Andrea Arru interpreta Pietro, invece Flavia Leone è Livia. Fiamma Parente è una new entry del cast: interpreta Bianca, una ragazza talentuosa, vivace e solare che si trova da subito a proprio agio con il gruppo di amici di suo cugino Giulio.

Nel cast della seconda stagione tornano Sofia Nicolini nei panni di Isabel, Biagio Venditti in quelli di Daniele, Federica Franzellitti in quelli di Monica, Liam Nicolos in quelli di Giulio, Pietro Sparvoli in quelli di Mirko e Francesca La Cava in quelli di Arianna. La serie vede inoltre la partecipazione di Pow3r e di Luciano Spinelli, Emily Shaqiri (Katia) e Gabriele Taurisano (Roby).

La trama di Di4RI 2

La seconda stagione di DI4RI risponderà ad alcune domande rimaste in sospeso dopo il finale della prima stagione (che è già disponibile su Netflix). Che cosa è successo ai ragazzi della 2°D dopo l’occupazione? Livia ha perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? Le dinamiche del gruppo di amici, inoltre, si riassestano con l’arrivo di un nuovo personaggio: Bianca, ovvero la vivace ed empatica cugina di Giulio.

La trama della seconda stagione proseguirà poi raccontando il modo in cui i protagonisti affronteranno il terzo e ultimo anno di medie. Si prospetta un anno carico di sfide, che si chiuderà con l’esame di terza media, ma anche di scelte importanti. Una volta concluso l’anno scolastico, infatti, i ragazzi e le ragazze dovranno decidere che cosa fare dopo. E scoprire se la loro amicizia reggerà l’urto della crescita, del cambiamento e delle vite che prendono strade differenti.

Come già accaduto nella prima stagione, ogni nuovo episodio si concentrerà su uno dei nove protagonisti raccontando le dinamiche scolastiche attraverso il suo personale punto di vista. I temi affrontati sono diversi e sempre attualissimi: la ribellione, l’ansia per il futuro, il bullismo femminile, l’amicizia, il senso di appartenenza a un gruppo, l’amore, l’accettazione di un nuovo partner dei genitori…

Quando esce la seconda stagione di DI4RI

La seconda stagione di DI4RI sarà disponibile con i primi sette episodi dal 14 settembre 2023 su Netflix.