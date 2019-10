Quando uscirà sul mercato l'iPhone SE 2 low cost

28 Ottobre 2019 - L’iPhone SE è sempre stato molto apprezzato per le sue dimensioni compatte e contenute, ma dal 2016, anno della sua presentazione al mondo, l’ultimo smartphone Apple veramente tascabile e maneggevole non è mai stato aggiornato, eccetto l’anno successivo, ma solo con l’aggiunta di nuovi tagli di memoria.

In questi giorni si rafforzano i rumors e le indiscrezioni online che danno per imminente l’arrivo di una nuova versione del tanto amato melafonino. Secondo un rapporto della Nikkei Asian Review pubblicato lo scorso settembre, il nuovo iPhone SE 2 dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore ai 400 dollari, diventando lo smartphone Apple più economico di sempre. La notizia che renderà felici gli appassionati della mela morsicata riguarda la probabile data di arrivo sul mercato del dispositivo: marzo 2020. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’azienda di Cupertino avrebbe previsto l’inizio della produzione dell’iPhone SE 2 per il mese di gennaio 2020, con il lancio sul mercato fissato dopo sessanta giorni.

iPhone SE 2: inizio della produzione?

Stando alle previsioni diffuse da Ming-Chi Kuo, esperto sempre molto informato sul mondo iPhone, Apple darà l’avvio alla produzione di massa del nuovo iPhone SE 2 a partire dal prossimo gennaio per essere poi immesso sul mercato entro il mese di marzo 2020. Ovviamente si tratta di informazioni non confermate dalla casa di Cupertino, ma per alcuni analisti e addetti ai lavori sembrerebbero abbastanza credibili. L’iPhone SE originale fu svelato al mondo il 21 marzo del 2016 e fu effettivamente disponibile a partire dal 31 dello stesso mese. Sempre a marzo, ma questa volta nel 2017, fu annunciata la nuova variante. Quindi possiamo aspettarci un evento Apple per marzo 2020, dedicato proprio al nuovo iPhone low cost.

iPhone SE 2: caratteristiche

Il nuovo iPhone SE diverrà il dispositivo entry-level della gamma iPhone. Il telefono lowcost Apple diverrà la chiave di accesso al mondo di iOS per milioni di persone, o almeno di questo parlano le stime delle aspettative di vendita che si attestano su ben 30 milioni di unità vendute solo nel 2020.

Esteticamente il nuovo iPhone SE si ispira all’iPhone 8 e sarà equipaggiato con una serie di componenti aggiornati alla generazione attuale, parliamo soprattutto del processore e della RAM. Il nuovo iPhone SE sarà dotato di un display LCD da 4,7 pollici, un processore SoC Apple A13 Bionic supportato da 3GB di RAM e da due diverse capacità di archiviazione interna: 64GB e 128GB. Il comparto fotografico si avvarrà di solo due fotocamere, una posteriore ed una anteriore, il tasto Home probabilmente supporterà la funzione Touch ID, ma niente 3D Touch. Infine tre le colorazioni, due classiche, Grigio Siderale e Argento, mentre la terza riporterà le “insegne” del progetto RED, che raccogli fondi per test e farmaci che bloccano la trasmissione dell’HIV.