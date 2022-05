Sai quanti siti web esistono? Il numero è impressionante

Il primo sito web della storia è stato lanciato il 6 agosto del 1991: era una pagina bianca che spiegava come usare il web, ed era ospitata dai computer del CERN. A crearlo fu Tim Berners-Lee, universalmente noto come il papà del World Wide Web.

Oggi il web è un universo sconfinato, in cui i siti si affollano come galassie ai confini del nostro orizzonte di senso. Ogni secondo qualcuno, da qualche parte nel mondo, ne mette online uno: tanto per farsi un’idea, la nascita di nuovi siti web è tre volte più veloce della creazione di nuovi account su Twitter.

I numeri del web

Secondo i dati di Internet Live Stats, ogni secondo vengono inviati 10.018 tweet, vengono fatte 102.485 ricerche su Google, e vengono spedite oltre un milione di email – molte delle quali rientrano nella definizione di spam.

Quando Google fece il suo ingresso sulla scena del web, nel 1998, c’erano altri due milioni e mezzo di siti internet. Erano passati soltanto sette anni da quando Berners-Lee aveva messo online il primo sito della storia, e il motore di ricerca che usavano la maggior parte degli utenti pionieri dell’internet si chiamava “La Guida di Jerry e David al World Wide Web" (diventerà poi Yahoo!).

Nel 2010, anno in cui vennero lanciati Pinterest e Instagram, i siti online erano poco più di 206 milioni. Il miliardo è stato raggiunto soltanto nel 2014, a poca distanza dall’anno d’oro del web, quel 2012 che vide praticamente raddoppiare il numero di pagine online, che passarono da 346 milioni a quasi 700 milioni.

Dopo una leggera flessione tra il 2014 e il 2016, il numero dei siti web è tornato a prosperare nel 2017, quando una crescita del 69% ha portato il numero totale a 1.766.926.408. Nel frattempo è arrivato il fenomeno TikTok, che ha letteralmente sconvolto tutto quel che credevamo di sapere su siti e social network e ha cambiato radicalmente i numeri del web.

Un dato che non sembra cambiare troppo negli anni è quello sulla natura dei siti: i numeri sono impressionanti, ma circa il 75% delle pagine web online è costituito da domini non attivi e siti “fantasma", che nessuno usa.

Quanti siti web ci sono?

Sono passati trent’anni dal giorno in cui la prima pagina web accese il grande interruttore dell’internet: da allora il world wide web è stato un brulicare di vitalità che ha raggiunto capillarmente gli angoli più remoti del mondo.

Mentre Elon Musk si occupa di portare la connettività web nei posti più irraggiungibili del pianeta con i satelliti di Starlink, la rete continua a crescere al ritmo di un nuovo sito web al secondo.

Secondo il contatore in tempo reale di Internet Live Stats, oggi ci sono online 1.953.752.000 siti web: entro sera, il numero sarà cresciuto di decine di migliaia di volte. Siamo quindi vicini allo storico traguardo dei due miliardi di siti web, e nonostante i numeri siano così alti da far impressione, gli ultimi due anni hanno fatto segnare un cambio di rotta.

Il report di Netcraft di Aprile 2022 sembra indicare uno scenario in cui il numero dei siti web scende (ne abbiamo persi nell’ultimo mese oltre 8,5 milioni, per oltre 200.000 domini) mentre sale il numero dei computer connessi a internet, che rispetto a marzo sono aumentati di quasi 100.000 unità in tutto il mondo.