Quanto consumano veramente le Smart TV moderne?

Le Smart TV moderne comportano una spesa importante post-acquisto: il consumo di energia elettrica è rilevante e deve essere tenuto in considerazione in fase di scelta del modello da acquistare

Fonte foto: Hisense

Nella scelta della Smart TV da comprare raramente viene preso in considerazione il consumo energetico. Si tratta, però, di un dato da non trascurare. Una Smart TV moderna, infatti, può comportare una spesa legata all’utilizzo (dovuta ai consumi di energia elettrica) non trascurabile. La conferma arriva da un’indagine realizzata dai portali tedeschi Verivox e Testbericht.de e che ha preso in considerazione ben 1.400 modelli di televisori.

Una spesa rilevante in 10 anni

Nel corso di una vita utile di 10 anni, una Smart TV può comportare una spesa di centinaia di euro in consumi di energia elettrica. L’indagine, infatti, conferma che una Smart TV da 55 pollici comporta, in media, una spesa di 377 euro per l’energia elettrica, nel periodo di tempo considerato.

La spesa per l’energia cresce, in modo significativo, all’aumentare della diagonale del pannello. Una Smart TV da 65 pollici registra una spesa media di 494 euro in 10 anni. Con una da 75 pollici, invece, si arriva a 663 euro mentre con una da 85 pollici il valore medio è di 850 euro.

Per chi sceglie una Smart TV con pannello 8K, inoltre, la spesa aumenta ulteriormente. Un modello da 85 pollici con pannello 8K (il dato si riferisce al GQ85QN900B di Samsung) comporta un costo successivo all’acquisto di circa 1.500 euro in 10 anni di utilizzo.

Naturalmente, questi dati variano molto in base al costo dell’energia elettrica comprata dal proprio fornitore e al tempo di utilizzo oltre che ad altri parametri che influiscono sui consumi (come la luminosità impostata).

In ogni caso, l’indagine chiarisce che usare la Smart TV comporta un costo rilevante e questo costo aumenta in modo significativo con la diagonale del pannello oltre che con la sua risoluzione.

Passare da un pannello da 55 pollici a uno da 75 pollici, a parità di tutte le altre condizioni (costo dell’energia, tempo di utilizzo, risoluzione del pannello etc.), può comportare una spesa aggiuntiva del 76%.

Attenzione allo streaming

C’è un altro elemento che condiziona il consumo di energia elettrica di una Smart TV. La visione di contenuti in HDR (High Dynamic Range) rispetto a contenti in SDR (Standard Dynamic Range) comporta un aumento dei consumi che va dal +55% per un modello da 55 pollici al +102% per un modello da 85 pollici.

Su un 85 pollici, in particolare, la visione di contenuti HDR comporta una spesa di 58 euro in più all’anno rispetto alla visione di contenuti in SDR. Gli utenti che sfruttano in modo intensivo le piattaforme di streaming, dove i contenuti HDR sono molto diffusi, devono fare i conti con un ulteriore aumento della spesa.