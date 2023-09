Fonte foto: Google

Google annuncerà i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro il prossimo 4 di ottobre. La nuova generazione di smartphone di Google entrerà in fase di commercializzazione già nei giorni successivi il debutto, anche per quanto riguarda il mercato italiano. Una serie di nuovi leak anticipano, in queste ore, i prezzi dei nuovi smartphone di Google che andranno a rimpiazzare Pixel 7 e 7 Pro (in foto).

Google Pixel 8: svelati i prezzi

Secondo un nuovo leak dell’insider Kamila, il Google Pixel 8 costerà 699 dollari mentre il Google Pixel 8 Pro arriverà sul mercato con un prezzo di 899 dollari. Ci sarebbe, quindi, un aumento di 100 dollari per il Pixel 8 mentre la versione Pro non dovrebbe registrare alcun aumento di prezzo.

Da segnalare anche i prezzi in sterline riportati dal giornalista Roland Quandt di WinFuture. Secondo la fonte, il Pixel 8 dovrebbe costare 699 sterline (circa 803 euro) mentre il Pixel 8 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 999 sterline (circa 1.150 euro).

Ricordiamo che, attualmente, in Italia, Google vende il Pixel 7 con un prezzo di 649 euro mentre il Pixel 7 Pro costa, di listino, 899 euro. Le indiscrezioni legate ai prezzi in dollari e in sterline, quindi, anticipano un possibile aumento di prezzo per gli smartphone Pixel.

Da notare, in ogni caso, che i prezzi indicati si riferiscono alla versione base degli smartphone, con 128 GB di storage e 12 GB di memoria RAM. Per entrambi i modelli dovrebbero esserci anche tagli di memoria aggiuntivi (256 GB e, per il Pro, anche 512 GB).

Una conferma ufficiale sui prezzi dei nuovi Pixel 8 arriverà soltanto al momento del debutto: la presentazione, come anticipato, è programmata per il 4 ottobre con le vendite che partiranno nelle settimane successive, anche in Italia.

Come saranno i nuovi Google Pixel 8

I due nuovi smartphone di Google arriveranno sul mercato con il SoC Google Tensor G3. La terza generazione del chip di Google dovrebbe registrare un sensibile miglioramento in termini di performance.

Entrambi gli smartphone avranno 12 GB di RAM e almeno 128 GB di storage. Il Pixel 8 avrà un display da 6,17 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre il Pro arriverà a 6,7 pollici, con un pannello LTPO con refresh rate massimo di 120 Hz e risoluzione QHD+.

Le differenze tra i due smartphone saranno evidenti anche nel comparto fotografico con il Pro che aggiungerà un sensore teleobiettivo da 48 Megapixel alla fotocamera principale da 50 Megapixel, all’ultra-grandangolare da 64 Megapixel e al sensore ToF.

Il Pixel 8, inoltre, arriverà sul mercato con una batteria da 4.485 mAh (ricarica da 24 W e ricarica wireless da 20 W) mentre il Pro avrà una batteria da 4.950 mAh (con ricarica da 27 W e ricarica wireless da 23 W). Entrambi i dispositivi saranno disponibili da subito con Android 14.