Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL: specifiche, prezzi e uscita

Fonte foto: Google

Google ha lanciato, con grande anticipo rispetto agli scorsi anni, la nuova famiglia di smartphone Pixel 9, che arriverà in Italia in 3 versioni, mentre quella con display pieghevole non verrà per ora commercializzata da noi.

Design e Costruzione

I nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL di Google si distinguono per un design rinnovato che mette in risalto la fotocamera grazie all’evoluzione della caratteristica barra posteriore. Il corpo dei dispositivi è stato migliorato con un retro in vetro opaco e lati in metallo lucido, offrendo una sensazione di alta qualità al tatto. La resistenza complessiva dei nuovi modelli è stata raddoppiata rispetto al Pixel 8, garantendo una maggiore durata nel tempo.

Fonte foto: Google

Display e Dimensioni

Per la prima volta, il modello Pro è disponibile in due diverse dimensioni: Pixel 9 Pro da 6,3 pollici e Pixel 9 Pro XL da 6,8 pollici. Entrambi i dispositivi presentano i nuovi display Super Actua, che sono i più luminosi mai realizzati per un Pixel. Nonostante la differenza nelle dimensioni, i due modelli Pro condividono tutte le stesse caratteristiche, tra cui una fotocamera frontale da 42 MP che assicura scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Pixel 9 standard è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, il 35% più luminoso rispetto al predecessore Pixel 8, e offre le stesse eccellenti fotocamere principali e ultrawide presenti nei modelli Pro. Un importante aggiornamento riguarda la fotocamera ultrawide, che passa dai 12 MP del Pixel 8 ai 48 MP del Pixel 9.

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Azzurro cielo, 256GB

Prestazioni e Autonomia

Tutti i modelli della serie Pixel 9 sono equipaggiati con il nuovo processore Tensor G4, sviluppato in collaborazione con Google DeepMind. Questo chip, il più efficiente mai realizzato da Google, è ottimizzato per eseguire i modelli di intelligenza artificiale più avanzati, come Gemini Nano con Multimodalità, che consente al dispositivo di comprendere testo, immagini e audio.

L’intera gamma è dotata di maggiore memoria rispetto alle versioni precedenti: 12 GB di RAM per Pixel 9 e 16 GB per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. L’autonomia della batteria è stata incrementata del 20% rispetto al Pixel 8, garantendo una maggiore durata durante l’uso quotidiano.

Fonte foto: Google

Fotocamera e Funzionalità AI

La serie Pixel 9 introduce diverse nuove funzionalità per la fotocamera, tra cui l’opzione “Aggiungimi“, che permette di includere il fotografo nelle foto di gruppo senza bisogno di accessori aggiuntivi. Inoltre, la funzione Panorama è stata migliorata per catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre Magic Editor consente nuove opzioni di editing avanzato.

Per quanto riguarda i video, i modelli Pro sono dotati di Video Boost, che permette di elaborare i Video Notturni il doppio più velocemente rispetto ai precedenti modelli, e Video Zoom ad Alta Definizione, che offre zoom fino a 20x mantenendo alta la qualità dell’immagine.

Funzionalità Esclusive e Sicurezza

Tra le novità software, i Pixel 9 introducono Screenshot, un’app esclusiva per salvare e organizzare immagini catturate dallo schermo, rendendole facilmente ricercabili. Inoltre, la nuova funzione Note di Chiamata trascrive automaticamente le conversazioni telefoniche, fornendo un riepilogo direttamente sul dispositivo, senza compromettere la privacy.

I nuovi Pixel 9 sono anche i primi a includere il servizio SOS satellitare, che consente di connettersi ai servizi di emergenza via satellite in assenza di rete cellulare. Questo servizio sarà disponibile negli Stati Uniti senza costi aggiuntivi per i primi due anni.

Prezzi e Disponibilità

I Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono già disponibili in prevendita con prezzi a partire da €899, €1099 e €1199 rispettivamente. I modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL saranno acquistabili dal 22 agosto presso i principali rivenditori e il Google Store, mentre il Pixel 9 Pro sarà disponibile da settembre.

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 128GB

I nuovi auricolari Pixel Buds Pro 2

I Pixel Buds Pro 2 rappresentano un significativo passo avanti nell’evoluzione degli auricolari Google, offrendo un comfort e una stabilità senza precedenti. Il design di questi auricolari è stato affinato grazie all’analisi di 45 milioni di dati ottenuti da scansioni delle orecchie, permettendo di raggiungere una forma ottimale per una vestibilità eccezionale.

Prestazioni Potenziate dal Chip Tensor A1

Il cuore tecnologico dei Pixel Buds Pro 2 è il nuovo chip Tensor A1, sviluppato specificamente per l’elaborazione audio avanzata con il supporto dell’intelligenza artificiale di Google. Questo chip, non solo ha consentito di ridurre le dimensioni degli auricolari del 27% e di renderli più leggeri, ma ha anche migliorato le prestazioni generali e la durata della batteria. La capacità del chip di elaborare l’audio a una velocità 90 volte superiore a quella del suono consente un adattamento continuo alle condizioni ambientali e personali, migliorando così la qualità delle chiamate e la cancellazione del rumore.

Fonte foto: Google

Cancellazione Attiva del Rumore con Silent Seal™ 2.0

La tecnologia Silent Seal 2.0 è stata ulteriormente migliorata per offrire una cancellazione attiva del rumore ancora più efficace. Questa tecnologia si ricalibra fino a 3 milioni di volte al secondo in risposta all’ambiente circostante e alla conformazione dell’orecchio, riuscendo a eliminare il doppio del rumore rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, Silent Seal 2.0 estende la gamma di frequenze cancellabili, includendo anche rumori ad alte frequenze, garantendo un’esperienza di ascolto più immersiva.

Funzionalità Intelligenti e Pratiche

Un’altra innovazione dei Pixel Buds Pro 2 è il Rilevamento di Conversazioni, una funzione che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere quando si inizia a parlare. In questi momenti, la musica si interrompe automaticamente e gli auricolari passano alla modalità Trasparenza. Al termine della conversazione, la riproduzione musicale riprende e la modalità di cancellazione del rumore viene riattivata senza interventi manuali.

Trova il Mio Dispositivo

I Pixel Buds Pro 2 sono anche compatibili con la nuova rete di Trova il mio dispositivo, una funzione che permette di localizzare gli auricolari su una mappa con precisione. Quando gli auricolari sono nelle vicinanze, è possibile farli squillare, così come la custodia con funzione di ricarica, per individuarli più rapidamente.

Il prezzo di Pixel Buds Pro 2

L’arrivo in Italia arriveranno di Pixel Buds Pro 2 è previsto dal 26 settembre a partire da €249.