Quanto hanno guadagnato i truffatori da PS5 e Xbox

Nel mese di novembre sono arrivate sul mercato le attese console next-gen di Sony e Microsoft. In molti hanno tentato l’acquisto della nuova PS5 e dell’Xbox Series X e S, finendo anche nei tranelli dei truffatori che hanno approfittato della grande richiesta, ottenendo guadagni milionari.

C’è chi ha acquistato in preordine una console next-gen per poi rivenderla al doppio o al triplo del suo prezzo originale, puntando sulle poche scorte rilasciate da Sony e Microsoft che sono andate esaurite in poche ore. Chi invece ha messo in vendita su eBay solo la foto della PS5 al prezzo della console e chi ancora ha inventato dei finti shop online per venderle, senza averne mai avuta una a disposizione. Secondo i dati recuperati da Micheal Driscoll della community dev.to da eBay, i truffatori hanno guadagnato un totale di circa 58 milioni di dollari con i prezzi gonfiati di PS5 e Xbox Series X.

PS5, quanto hanno guadagnato i truffatori

L’ingegnere dei dati Driscoll sul sito dev.to ha pubblicato un report basato sui dati di eBay sulla vendita a prezzi gonfiati delle PS5, sia nella versione standard che Digital. Il prezzo originale di PS5 standard è di 499 euro, mentre per PS5 Digital Edition è di 399 euro.

Secondo le stime di Driscoll, la versione standard di PS5, che è dotata di lettore ottico Blu-Ray, è stata rivenduta online a prezzi maggiorati fino al 300%, per un totale di 27.537.790 dollari, contro un incremento fino al 200% per i prezzi di Ps5 Digital Edition, per un totale di 7.215.539 dollari.

Solo su eBay sono state vendute oltre 32mila PS5, per un totale di quasi 35 milioni di dollari di guadagni da parte dei truffatori. Dati che, ribadisce Driscoll, non tengono conto di tutti gli altri shop online e venditori a prezzi gonfiati fuori da eBay.

Xbox, quanto hanno guadagnato i truffatori

Per Xbox Series S e X il discorso delle vendite a prezzi gonfiati è analogo a quello delle PS5. Il prezzo di vendita di Xbox Series X è di 499 euro, mentre la versione lowcost Xbox Series S è venduta da Microsoft a 300 euro.

I dati di Driscoll si riferiscono sempre alle vendite su eBay e non tengono conto di altri shop online, ma sono comunque impressionanti. I prezzi, rispetto a quelli delle PS5 sono stati meno gonfiati, con le due tipologie di Xbox vendute a poco meno del doppio del loro valore.

In totale, sono state registrate poco meno di 30mila console next-gen di Microsoft vendute per un totale di oltre 23,5 milioni di dollari: rispettivamente 3.533.691 dollari per le Xbox Series S e 20.052.783 dollari per le Xbox Series X.