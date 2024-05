Trama e cast di Maxton Hall, nuovo teen drama tedesco

Fonte foto: Prime Video/Stephan Rabold

Una scuola privata frequentata da giovani privilegiati e un segreto da difendere a ogni costo. Alcuni potrebbero pensare a Elite, la serie tv spagnola distribuita da Netflix, ma si tratta invece di Maxton Hall, nuovo teen drama in lingua tedesca in arrivo su Prime Video fra pochi giorni.

Basata sul bestseller Save Me di Mona Kasten, edito in Italia da Sperling & Kupfer, la serie tv ha come protagonista Ruby Bell, una ragazza che si trova al prestigioso Maxton Hall College grazie a una borsa di studio e che viene involontariamente a conoscenza di una situazione che non avrebbe mai dovuto né voluto vedere.

La trama e il trailer di Maxton Hall

Nel libro da cui è tratta la serie Ruby Bell è una ragazza studiosa che sogna di entrare a Oxford e che soltanto grazie a una borsa di studio può frequentare Maxton Hall, una delle scuole private più prestigiose d’Inghilterra.

La ragazza non sente di avere molto in comune con i suoi coetanei snob e privilegiati, e infatti cerca di rendersi il più possibile invisibile. Un giorno però Ruby vede il suo professore in atteggiamenti equivoci con una studentessa, Lydia Beaufort, erede di una facoltosa dinastia inglese.

Il fratello gemello di Lydia, James, vuole aiutare la sorella a difendere il suo segreto, che tocca da vicino tutta la sua famiglia, e dunque comincia ad assillare Ruby. Più i due si frequentano, più scoprono che c’è molto di più dietro le reciproche apparenze: lui non è solo un "bad boy" miliardario che passa da una festa all’altra e lei non è solo una secchiona senza personalità.

Mentre il rapporto tra i protagonisti si trasforma, però, la famiglia di James e Lydia è determinata a fare di tutto affinché Ruby non si intrometta nel destino già pianificato per i due gemelli.

Il cast della serie tv Maxton Hall

At this school, class is everything. Maxton Hall arrives May 9. pic.twitter.com/Y4suYdMTpb — Prime Video (@PrimeVideo) April 19, 2024

Maxton Hall è creata da Daphne Ferraro, che ha già firmato alcuni episodi della serie Dark, ed è diretta da Martin Schreier e Tarek Roehlinger. I protagonisti Ruby e James sono interpretati rispettivamente da Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung.

Nel cast della serie ci sono poi Sonja Weißer (vista in Hamburg Distretto 21), Fedja Van Huêt (Der Amsterdam Krimi), Clelia Sarto (Il commissario Lanz), Runa Greiner (L’interprete del silenzio), Martin Neuhaus (SOKO) e Julia-Maria Köhler (Beck is back!).

Completano il cast Andrea Guo, Justus Riesner, Eli Riccardi, Ben Felipe, Esmael Agostinho, Govinda Cholleti, Frederic Balonier, Eidin Jalali, Thomas Douglas, Cynthia Micas, Hyun Wanner e Gustav Schmidt.

I libri da cui è tratta la serie

Il libro da cui è tratta la serie, Save Me, è il primo volume della trilogia di Maxton Hall, che si è conclusa nel 2019. I due volumi successivi sono Save You e Save Us.

Non è escluso, dunque, che dopo la prima stagione di Maxton Hall possano esserci altri cicli di episodi che continuino a raccontare le avventure di Ruby e James. Su questo punto, però, non ci sono ancora conferme.

Quando esce Maxton Hall

Tutti i sei episodi di Maxton Hall saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 9 maggio 2024.