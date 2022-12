Questo è l'unico tablet Samsung che tutti si possono permettere

Chi dice tablet Android dice, molto spesso, Samsung o, se non lo dice, almeno vorrebbe dirlo. Sono ben pochi i tablet in grado di sfidare la qualità di quelli del produttore sudcoreano e, infatti, i tablet Samsung sono molto costosi rispetto alla media del mercato. Ciò non li rende dei regali di Natale ideali, perché la tentazione di "accontentarsi" della concorrenza è forte.

C’è un tablet Samsung economico, però, che è realmente alla portata di tutti e lo è ancor di più grazie ad una bella offerta in corso su Amazon, tra l’altro con il prodotto venduto e spedito da Amazon stessa. Questo tablet è Samsung Galaxy Tab A7 Lite, è l’entry level della gamma coreana, e per un uso domestico tipico tra app di streaming e navigazione Web va decisamente bene.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – MediaTek Helio P22T – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: com’è fatto

Il processore del Samsung Galaxy Tab A7 Lite è il MediaTek Helio P22T abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile fino a 1TB con scheda microSD. Si tratta di un processore di fascia bassa, dedicato ai dispositivi che non devono esprimere molta potenza ma, al contrario, devono consumare e scaldare poco e avere un’autonomia elevata. Proprio come questo tablet Samsung economico, che è destinato all’uso "rilassato".

Il display LCD misura 8,7 pollici, ha una risoluzione di 800×1.340 pixel, e un rapporto d’aspetto di 5:3, quindi leggermente più allargato del classico formato 4:3 (quello usato sulle TV, per capirci). Se lo usiamo in verticale, quindi, avremo più spazio a disposizione per il testo di una pagina Web, se lo usiamo in orizzontale con un browser potremo aprire più schede comodamente.

Nella cornice del display, su uno dei lati corti, è stata collocata la fotocamera da 2 MP con la quale potremo fare dei selfie o anche delle videochiamate ad amici e familiari,mentre il sensore principale posto sul retro dello chassis è da 8 MP e basta a fare qualche foto punta e scatta.

La sezione audio, compatibie con il formato Dolby Atmos, è formata da due altoparlanti stereo e c’è l’ingresso per il jack da 3,5 millimetri, quindi potremo usare questo tablet per vedere un film con le cuffie, anche quelle cablate, e non disturbare nessuno in casa.

In alternativa al cavo, c’è anche la connessione Bluetooth 5.0 per connettere delle cuffiette wireless. Non manca, poi, la connessione WiFi per agganciarsi alla rete di casa e navigare comodamente ad alta velocità.

Buona la batteria, che ha una capacità di 5.100 mAh e una ricarica da 15W. Per un tablet di piccole dimensioni non è affatto male.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è sul mercato italiano dal 2021, ed è stato sin da subito apprezzato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: è il tablet entry level dell’azienda sudcoreana, ma è pur sempre un Samsung e si vede (e si sente, sotto le mani). Il prezzo di listino è di 169 euro ed è evidentemente basso, trattandosi di un Samsung.

Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare un Samsung Galaxy Tab A7 Lite ad un prezzo persino minore: 122,55 euro (-27%, -46,45 euro).

